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高虹安獲公督盟「公民評鑑」最高分　民眾黨4立委入榜

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▲民眾黨立委高虹安質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

公民監督國會聯盟29日公布第十屆第一會期立委評鑑結果，民眾黨立委高虹安的質詢表現在「公民評鑑」獲得，全立法院最高分，民眾黨立委張其祿、賴香伶、邱臣遠也有入榜此項評鑑是邀請超過1,700位公民參與的問卷評比，滿分為20分，高虹安獲得18.5分，為全立法院最高分、也遠遠高過全體委員平均分數15.73分。

高虹安表示，感謝所有努力支援問政的團隊同仁，也感謝一直給她加油打氣的選民和支持者，期待這個會期的表現能更上層樓，不負所托。

根據公督盟資料，本會期在公民評鑑的指標中，共有1754人次的評鑑問卷，志工836人次、校園評委918人次。本項滿分為20分，113位委員的平均得分為15.73。各委員會平均分數非常接近，每一個委員會的最高分立委，若以黨籍來標示，有4位民眾黨、3位民進黨，1位國民黨。

公督盟理事馮智能說明，各個黨團都有非常優秀的表現，平均都有超過百分之75以上的分數，各黨團前幾名的委員都是非常值得肯定的，也謝謝媒體朋友的關注，讓國會更加正常化。

公督盟常務理事表示，專業的人士進到立法院裡面，對國家的立法品質來講，其實是非常有幫助的，許多的優秀立委可能不是出身傳統的政治人物，也讓立委的專業可以在立法院有相當大的發揮空間。
 
公民評鑑質詢表現中，各委員會得分最高委員分別為，內政：張其祿（民眾黨）、外交國防：趙天麟（民進黨）、經濟：邱臣遠（民眾黨）、財政：林楚茵（民進黨）、教文：高虹安（民眾黨）、交通：許淑華（國民黨）、司法：賴香伶（民眾黨）、衛環：劉建國（民進黨）。

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