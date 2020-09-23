食安超越藍綠！　江啟臣：瘦肉精議題交由全民決定

記者徐政璿／台北報導

國民黨自9月6日起發動「公投綁大選」和「反萊豬顧食安公投」2項公投連署，短短15天，2案合格份數都確定逾萬份，黨主席江啟臣23日上午10時率黨務幹部、立委們親赴中選會遞件。江啟臣也在下午的中常會上表示，瘦肉精豬肉議題，不是藍綠惡鬥，而是超越黨派的民生議題。

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣表示，他再次呼籲中選會依法行政，儘速審查兩項公投提案。也要提醒民進黨，不論是公投綁大選，或是瘦肉精豬肉零檢出兩項公投議題，都是民進黨過去的堅持與努力的目標，就算民進黨為了執政不願意繼續堅持理想，也不應該以行政程序阻撓國民黨繼續為直接民權奮鬥，繼續守護人民食安環境。

江啟臣說明，公投綁大選公投，是讓人民自己決定直接民權的行使方式。顧食安公投，更是透過公投的方式，對外宣示國人對於食安的標準，讓爭執多年的瘦肉精議題交由全民決定。兩項公投都不是藍綠間零和競爭的議題，而是關係人民權益的議題，民進黨政府不應該將黑手伸入中選會，中選會更應該堅持獨立超然的角色，儘速依法審查，讓兩項公投成案。

江啟臣指出，截至目前為止，包含消費者文教基金會、台灣農民組合協會、台灣農村陣線、屏東環保聯盟、彰化醫療界聯盟、綠農的家、人民監督雜碎聯盟等人民團體，已經召開記者會，主動發起反對瘦肉精豬肉入台連署，更加顯示反對瘦肉精豬肉，不是藍綠惡鬥，而是超越黨派的民生議題。

其他人也看了這些...

►馬英九酸爆「時空背景不同」：如今美豬62%無瘦肉精 台灣偏挑萊豬

►阿嬤買「豬睪丸」讓孫變聰明 游淑慧批陳時中：教壞囝仔大小

►陳時中稱吃豬睪丸體力很讚 柯文哲憋笑：他唸哪個醫學院？

更多熱門新聞...

►羅智強嗆陳時中「第一幹話王」 下次找「潑辣阿嬤」站台

►開放美豬換不到經貿交流？ 侯友宜：健康無價 無法以任何形式交換

►酸蘇貞昌美豬報告「五大笑點」 孫大千：睜眼說瞎話、把人民當白痴



►振興一下我們的美麗