無人回應釣魚台主權　林德福怒轟官員：你們對日本都軟趴趴嗎？

記者楊蕓／台北報導

宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日在釣魚台西方海域12海浬處作業時，遭日本海上保安廳公務船衝撞船艏，國民黨立委林德福29日在立法院質詢時，批評外交部第一時間沒向日本表達抗議，是行政院督導不周。他也詢問在場官員「認為釣魚台屬我們主權的舉手」，見現場無人回應，讓林德福怒批「難道你們都吃人手軟、對日本都軟趴趴的嗎？」

▲國民黨立委林德福。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院長蘇貞昌29日赴立法院針對明年度總預算案報告並備詢。林德福質詢時詢問蘇貞昌「釣魚台是不是中華民國的領土」、「領海、經濟海域都屬於我們的主權」，蘇貞昌回答「對」，接著林德福詢問現場列席官員「認為釣魚台屬中華民國領土的舉手」，見現場無人回應，讓林德福怒批「難道你們都吃人手軟、對日本都軟趴趴的嗎？」蘇貞昌則說「我們來立院答詢，不是來舉手的。」

林德福痛批，主權一點都不能含糊，漁民在釣魚台附近捕魚，卻遭日本公務船衝撞，外交部第一時間沒表達抗議，是行政院失職督導不周，呼籲「該表達的還是要表達」。

蘇貞昌則回擊林「軟趴趴」的說法，他強調，蔡總統上任以來，比以前國民黨執政時，一再被日本政府對我們漁船作業有所驅離，甚至有18次被扣押，「蔡總統處理釣魚台相關領域和漁民權益維護，遠比國民黨執政好太多了。」

另外，林德福也提到，2018年11月反核食公投通過，且兩年內不得違反決議，但此次蔡英文突襲式開放萊豬進口，讓國人憂心未來恐突襲開放日本核食進口。對此，蘇貞昌回應，政府依法行政，公投結果會依法遵守，並強調蔡總統宣布開放美豬並不是突襲，而是嚴謹的依據科學證據、國際標準及相關程序循序運作。