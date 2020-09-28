頻被江啟臣追問台美復交　吳釗燮笑稱：搞不好還叫我跟中國宣戰

▲外交部長吳釗燮赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣28日於立法院質詢外交部長吳釗燮時，頻問推動台美復交的可能性，兩人激烈交鋒。民進黨立委羅致政接續江啟臣上台時，笑說「反對黨一整天會要求你明天就加入聯合國、後天和美國建交，下禮拜總統出席APEC會議」，吳釗燮諷刺回應「搞不好還跟中國宣戰。」

立法院外交及國防委員會28日邀請外交部部長吳釗燮報告業務概況，並備質詢。江啟臣質詢時聚焦台美關係進展，並詢問台美復交可能性、是否爭取參與APEC、WHA，以及若台海開戰，美方是否會幫忙等。

對於江啟臣質疑，外交部不論在外宣、內宣，都給國人有可能復交的感覺，且有民調指出，台海若發生戰事，57.5％民眾認為美國會幫忙。吳釗燮答詢表示，外交部長任何的發言都要負責任，不應拿外界印象來質詢他。至於美國是否幫忙他無法說明，現在需要的是展現我們自我防衛的決心，「自助而後人助。」

吳釗燮強調，針對美方是否協助台灣，我們必須清楚，這個話應由美方來說，「我們不能替美方來說，但台灣自己的態度要很堅定，自助而後人助，我們必須要展現堅強的自我防衛決心，台灣一旦受到威脅，外在力量來協助台灣才可產生。」

羅致政接續江啟臣上台質詢，羅致政先說，「部長可以冷靜一下，因為今天一整天反對黨會叫你明天就加入聯合國、後天跟美國建交，下禮拜總統出席APEC會議」，吳釗燮笑回，「搞不好還（叫我）跟中國宣戰」，羅致政則說「不會啦！我們知道那些是不務實的。」

其他人也看了這些...

►國防部證實今1架運8反潛機擾台！ 9天累計46架次共機

►共機頻擾台 馬英九：兩岸若不希望戰爭應到此為止

►黃珊珊：共軍擾台對兩岸交流沒助益 「誰欺負我們就和他拼命！」



更多熱門新聞...

►空軍IDF「天駒部隊」延長駐防至年底 抵抗共軍侵擾台海中線

►共軍機頻擾台戰略 蔡正元：誰先「疲勞瘁斷」才是戰爭的開始

►兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」嚇醒網友 國防部澄清了！

►振興一下我們的美麗