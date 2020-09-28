國軍禁瘦肉精蔣萬安「四問」為什麼　陳時中承諾提供專家會議紀錄

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

立法院衛環會第二會期今（28）日開議，國民黨立委蔣萬安與衛福部長陳時中上演激烈對決。蔣萬安質疑衛福部的風險評估報告有問題，也沒有依專家會議建議，調降攝食量較高腎殘留容許量。最後回到召委座位上後，更四問「為什麼」，質疑校園、軍隊、國訓中心都不能用瘦肉精豬肉，為何一般國民就可以？

蔣萬安在質詢時，批評風險評估報告嚴謹性，表示成大2018年研究報告所用的Codex國際標準，在2012年的實驗就受到歐盟質疑樣本數太少，僅有5名年輕健康男性參與試驗，易感受族群婦女、孩童與孕婦也沒有在實驗範圍。此外，在每日攝食安全容許量（ADI）訂定上，也沒有參照專家意見，調降國人將常食用的肝臟ADI標準。

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蔣萬安另提到，如國衛福部對於瘦肉精對於人體影響真的沒有疑慮，「為什麼第一時間要求學校營養午餐禁用？為什麼禁止國軍團膳使用？為什麼連國訓中心的運動選手，也禁止使用瘦肉精？為什麼？」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

他表示，現在衛福部頻喊萊克多巴胺不會致癌，但難保累積了20、30年後不會有風險，美國過去就有藥物在上市30年後，才發現會增加女性陰道癌風險，後來用於動物飼料，也讓民眾不知不覺吃了25年。他呼籲衛福部應比照基因改造食品，將瘦肉精一併標示，也要求提供9月4日專家會議報告，以受外界公評。

陳時中回應，成大的研究報告中，已建議孕婦、孩童應減少攝食量，在召開專家會議後，也將豬腎攝食量從0.09ppm調降到0.04ppm，如此一來ADI就可來到60%安全容許範圍內。他承諾，衛福部會在去識別化後公開專家會議發言紀錄，至於比照基改食品標示，則要考慮可行性與有效性，會鼓勵業者這麼做。

一般立委質詢為8加2分鐘，蔣萬安與陳時中爭辯激烈，質詢到12分鐘依然未見停歇，最後是被代理召委、國民黨立委徐志榮喊停，表示之後還有很多時間，「謝謝兩位準市長」。