憲法與現實巨大落差！　83%民意認知：中華民國領土「不含大陸」

▲民調顯示，台灣人對於領土與人口認知，與憲法規定有巨大落差。（圖／翻攝自台灣民意基金會，下同）



記者林彥臣／綜合報導

台灣民意基金會28日舉行「美豬爭議、中國軍演與台灣政局」民調發表會。其中在「中華民國領土認知」的項目，有83.4%的民意表示，認為中華民國領土包含大陸的民意，僅8.4%。結果顯示台灣公民對於中華民國領土為「台澎金馬」及其附屬島嶼，具備高度共識。

「台灣人對中華民國領土認知」項目民調回答的人數1076人，台灣20歲以上的公民當中，有83.4%認為中華民國領土為「台澎金馬」，8.4%的公民認為中華民國領土包含中國大陸，8.2%沒意見、不知道、拒答。

另外一個項目，「台灣人對中華民國國民的認知」，86.9%的人認為「台澎金馬2350萬人」，6.8%回答「除台澎金馬2350萬人，還包含中國大陸14億人」。

根據《三立新聞》報導，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，由此可見，八成三台灣成年人對中華民國領土的認知完全不同於中華民國《憲法》所明訂「中華民國領土，依其固有之疆域」。所謂「固有之疆域」，一般都理解成至少包括1912年中華民國建國時期國民政府有效控制的領土

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，調查期間為今年9月21日至9月22日，調查對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本為1076人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，資料依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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