江啟臣問四遍「食安會報開了沒？」　蘇貞昌答不出來：食安每天都在做

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌29日赴立法院針對明年度總預算案報告並備詢。國民黨立委江啟臣質詢時，指出民調七成反對萊豬進口，並詢問負責全國食品安全之協調、監督、推動及查緝事務的「行政院食品安全會報」何時開會，但連問蘇貞昌四遍「食安會報開了沒？」蘇貞昌一度回答不出來，最後僅說「我們對於食安的做法，每一天都在做……」

江啟臣質詢時表示，美國衛生部長訪台後，政府宣佈開放萊豬進口，民調幾乎7成民眾反對，把食安列為最重要的事。接著連問四遍「食安會報開了沒？」「你們最近開會是哪一次？」

眼看蘇貞昌一度回答不出來，江啟臣打斷並說，「食安會報最近一次是去年六月開的，食安會報三月要開一次，必要時可以加開，執行單位是衛福部，你是召集人……」，最後蘇貞昌僅回「我們對於食安的做法，每一天都在做……」

民國104年2月13日，依食品安全衛生管理法訂定「行政院食品安全會報設置要點」，成立「行政院食品安全會報」。根據設置要點，其任務包括跨部會協調食品安全風險評估與管理措施，建立食品安全衛生之預警及稽核制度；其他加強全國食品安全之協調、監督、推動及查緝事務。行政院長擔任召集人，每三個月召開會議一次，必要時得召開臨時會議。