「牛豬分離也能維持台美關係」　國民黨：蔡政府開放美豬要到什麼？

▲立法院經濟委員會，經濟部長王美花備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

經濟部長王美花28日在立法院經濟委員會備詢時稱，「不開放美豬，台美關係永遠沒辦法繼續走下去」，國民黨質疑，蔡政府一直沒說清楚，台灣開放瘦肉精豬肉進口，能向美國要到什麼？以及國民黨執政時守住「牛豬分離、排除內臟」的原則，也能維持台美關係發展，為何民進黨如今卻做不到？

王美花28日上午出席立法院經濟委員報告業務概況並備質詢，針對開放美豬進口一事表示，不開放台美關係永遠沒辦法繼續走下去，這是台灣要走的戰略地位。

國民黨批評，蔡政府一直沒說清楚，台灣開放瘦肉精豬肉進口，能向美國要到什麼？又如何能提升台灣國際地位？另一方面，人民也要質疑，為何國民黨執政時能守住「牛豬分離、排除內臟」等原則，也能維持台美關係發展？民進黨如今卻做不到？

面對國民黨立委楊瓊瓔、曾銘宗等關注首長是否願意帶頭吃美豬，王美花首度表態，政府開放美豬、美牛是基於國際規範的科學標準，「只要是檢驗合格的，沒有道理說不能吃」。

國民黨要求，王美花應去問問教育部，為何不開放含瘦肉精豬肉進入校園？也請問問農委會，為何不開放台灣豬使用瘦肉精？若照王美花的邏輯，教育部、農委會、衛福部這些作法顯然都是沒道理。

國民黨呼籲，蔡英文應督促政務官，停止自打嘴巴自相矛盾的言論，更呼籲全民用公投票表達拒絕瘦肉精豬肉的堅定意志，讓蔡政府「明白道理」。