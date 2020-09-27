明年烤肉怎麼辦？　江啟臣：讓大家再過下一個安心中秋節

▲許多台灣民眾喜歡中秋節烤肉。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨力拚食安公投通過，拒絕含瘦肉精美豬進口。對此，國民黨主席江啟臣表示，國民黨絕對從嚴把關，讓大家能夠安心的照顧下一代，再過下一個安心的中秋節。

江啟臣27日出席台中東勢活動，他在臉書表示，從小孩滿週歲開始，以紅繩穿過平安符，掛在孩子的脖子上，祈求小孩平安成長，每年的同一時間再幫孩子換上新的紅繩，直到小孩滿十六歲，這個習俗稱為「帶絭、換絭、脫絭」是許多孩子成長的記憶，也代表著父母對小孩的愛。

江啟臣指出，東勢一直維持這樣的習俗，他幾乎每年中秋節前夕都會來參與「石母娘娘誕辰」，幫孩子們帶絭、換絭，看著下一代一年一年的長大，近年在市府的支持下祈福活動擴大舉辦，規劃成「鯉魚伯公文化祭」延續山城重視孩子的優良傳統。

江啟臣提到，為政者應與民眾站在一起，今年8月蔡政府突襲式的宣布開放瘦肉精豬肉進口，忽視台灣人的飲食文化，例如今日參與活動的東勢區是一個客家聚落，大家熟知的客家美食、如客家控肉、薑絲大腸就是豬肉、豬內臟，政府缺乏溝通、更缺乏配套。

江啟臣提及，蔡英文不能只盤算著自己的「政績」，更應走進民間，走進常民生活中，了解到這對一般民眾有多大的衝擊，在立法院國民黨團的堅持下，開放瘦肉精豬肉進口的相關法令將進入立法院審查，國民黨絕對從嚴把關，讓大家能夠安心的照顧下一代，再過下一個安心的中秋節。