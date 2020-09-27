影／南部冷氣跳電說惹議　柯文哲：標題殺人！

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前到永建國小視察校園裝設冷氣成果，提及南部縣市學校買冷氣「一開電就跳電」，遭高雄市長陳其邁批評「缺乏同理心」、台南市長黃偉哲說「南部人都受傷了」。對此，柯文哲27日上午僅表示，「標題殺人」。

▲柯文哲赴北農視察實名制、質譜化學快篩食安雙重把關機制。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲27日上午率領市政團隊抵達台北農場公司，視察北農「質譜儀化學快檢」作業流程及「供應人實名制」檢核作業。針對「跳電說」惹議，柯文哲僅表示「標題殺人」便離開。

柯文哲26日出席「買溫度還要買綠意」活動，視察甫獲得綠建築標章的永建國小。柯文哲致詞時表示，處理校園的環境不是只有買冷氣機而已，改善綠建築比買冷氣機重要。先前去南部視察，聽說有些縣市收到指令就買冷氣機，但是學校裝了之後卻跳電，不然就是大家沒錢繳電費，因此他認為裝冷氣機也不是解決問題最好的方法，而是最後的手段，還是要以綠建築為優先。

柯文哲一席「跳電」言論，在網路上引發爭議，有部分網友質疑是在戰南北。對此，柯文哲也在同天晚間在臉書上澄清，「其實身為一個政策推動者，我只是希望很直接地把我看到的告訴大家，提供一些不同的思考面向。我所謂的好笑，是想凸顯政策無法執行的荒謬，而不是嘲笑，比較像是苦笑，從來就沒有貶低南部的意思。標題真的可以殺人。」

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