快訊／內湖公車司機吸毒曾被逮　三重客運：2年4次毒品抽檢「都是陰性」





▲內湖公車撞24機車奪命，肇事駕駛走出派出所。（圖／記者游宗樺攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區21日晚間發生三重客運許姓駕駛衝撞人行道的事故，造成一名機車騎士不幸身亡，原本警方問訊後初步研判47歲許姓駕駛疑似睡著，但最新消息傳出，許姓駕駛3年前曾因吸毒被逮，且對方還坦承有吸食安非他命。對此，三重客運總經理李建文表示，過去2年對他進行4次抽檢，都是陰性反應，不知道有吸毒前科。

李建文接受媒體訪問時表示，該許姓司機2年前有交基隆市政府開的良民證，說明在台灣沒有犯罪紀錄，於公司107年7月13日報到並做體檢，有關安非他命、嗎啡等檢驗都是陰性，108年10月9日全公司也有體檢，安非他命、嗎啡也都成陰性反應。

李建文說，今年3月5日該司機被公司抽檢去衛福部，檢驗也都是陰性。隨後5月28日去亞東醫院接受全面體檢，安非他命跟嗎啡反應也都是陰性，這樣從107年至今經過4次檢查，都是陰性，且上班表現都正常，如果知道對方有吸毒的話，根本不會聘用。

其他人也看了這些...

►馬英九酸爆「時空背景不同」：如今美豬62%無瘦肉精 台灣偏挑萊豬

►阿嬤買「豬睪丸」讓孫變聰明 游淑慧批陳時中：教壞囝仔大小

►陳時中稱吃豬睪丸體力很讚 柯文哲憋笑：他唸哪個醫學院？

更多熱門新聞...

►羅智強嗆陳時中「第一幹話王」 下次找「潑辣阿嬤」站台

►開放美豬換不到經貿交流？ 侯友宜：健康無價 無法以任何形式交換

►酸蘇貞昌美豬報告「五大笑點」 孫大千：睜眼說瞎話、把人民當白痴



►振興一下我們的美麗