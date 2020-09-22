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快訊／內湖公車司機吸毒曾被逮　三重客運：2年4次毒品抽檢「都是陰性」

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▲▼內湖公車撞24機車奪命　肇事駕駛走出派出所。（圖／記者游宗樺攝）

▲內湖公車撞24機車奪命，肇事駕駛走出派出所。（圖／記者游宗樺攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區21日晚間發生三重客運許姓駕駛衝撞人行道的事故，造成一名機車騎士不幸身亡，原本警方問訊後初步研判47歲許姓駕駛疑似睡著，但最新消息傳出，許姓駕駛3年前曾因吸毒被逮，且對方還坦承有吸食安非他命。對此，三重客運總經理李建文表示，過去2年對他進行4次抽檢，都是陰性反應，不知道有吸毒前科。

李建文接受媒體訪問時表示，該許姓司機2年前有交基隆市政府開的良民證，說明在台灣沒有犯罪紀錄，於公司107年7月13日報到並做體檢，有關安非他命、嗎啡等檢驗都是陰性，108年10月9日全公司也有體檢，安非他命、嗎啡也都成陰性反應。

李建文說，今年3月5日該司機被公司抽檢去衛福部，檢驗也都是陰性。隨後5月28日去亞東醫院接受全面體檢，安非他命跟嗎啡反應也都是陰性，這樣從107年至今經過4次檢查，都是陰性，且上班表現都正常，如果知道對方有吸毒的話，根本不會聘用。

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