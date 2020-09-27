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影／大雨下不停！基隆民宅遭坍崩巨石「砸穿牆壁」　黃土碎磚直沖屋內

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記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆中山區一戶民宅27日上午突傳出轟隆巨響，附近鄰居以為是電箱爆炸，沒想到上前查看後發現，原來是該民宅遭巨大落石擊中，不僅一樓的窗戶及牆壁都出現大洞，二樓的樓梯也遭毀損，所幸並無人員傷亡傳出。據了解，稍早公所、警消已將受災戶疏散，並派工務處人員也前往了解，避免土石繼續崩落。

▲▼基隆山壁崩塌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆中山區一戶民宅27日上午牆壁遭土石流重擊，當場被撞破一個大洞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆山壁崩塌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼現場碎石散落一地，畫面令人怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆山壁崩塌。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆在連日大雨侵蝕下山坡地土石鬆軟，今（27）日上午中山一路241巷7點一戶民宅就因此受影響，附近山坡地土石坍方後，該民宅牆壁被撞破一個大洞，石塊、樹枝沖入屋裡，所幸並無人員傷亡。

市議員張秉鈞、楊石城等人獲悉消息後，都趕緊到場關切，據了解，目前警消、公所已經安排他們疏散，先借住親友家或緊急避難所，而工務處人員也前往了解，排除坍方狀況，避免土石繼續崩落。

屋主表示，上午7點許突然聽到「砰」的一聲及轟隆隆巨響，下秒就見一塊巨石硬生滾落，直接將他房子一樓的窗戶及牆壁撞破一個大洞，二樓的樓梯也同樣遭毀損。而從事故現場望出去，還可見除了不少零星碎石外，上方仍有鬆動的巨石暫被樹枝擋住，感覺隨時都有掉落危險。

屋主無奈大嘆，「怎麼會這麼衰」、「很恐怖」，表示好險當初房內沒有人，不然後果不堪設想，另由於事發後小落石仍不斷滑落，他坦言，現在二樓的房間晚上根本不敢睡，覺得自己住在這生命財產都有問題，只希望政府可以幫幫忙。附近鄰居受訪時則說，聽到聲響當下原以為有什麼東西爆炸，整棟房子都在搖晃、很恐怖，擔心之後還會有落石滾下，擔心自己房屋也會遭殃。

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▲▼基隆山壁崩塌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼從洞口向外看，可以見上方還有其他鬆脫的巨石搖搖欲墜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆山壁崩塌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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