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王鴻薇：今年1-7月北市公車事故傷患數124人　教訓才能打醒業者？

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▲國民黨台北市議員王鴻薇。（資料照／記者湯興漢攝）

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市內湖區21日晚間發生一名三重客運許姓駕駛衝撞人行道的事故，一名機車騎士不幸罹難，事後肇事人還坦承曾吸食安非他命。對此，國民黨北市議員王鴻薇22日批評，「台北市公車乘客和路人生命安全是可以這樣隨便嗎？」2020年1月至7月，公車事故造成的受傷人數已追平去年，要有如此慘痛的教訓，才能打醒官員和業者嗎？

王鴻薇表示，今天議會質詢，北市交通局對於上述事故僅說有深切檢討，回應實在令她生氣。司機第一時間說睡著了，現在又爆出曾吸毒，「台北市公車乘客和路人生命安全是可以這樣搞隨便嗎？」

王鴻薇指出，根據她今天最新調到的數字，今年的公車造成死傷肇事件數必會大幅高於往年，光1月至7月，目前司法判決中的公車事故已造成6人死亡，「這還不包括昨天的這件」，而去年公車肇禍死亡僅2人，前年死亡則是0人。

王鴻偉表示，今年到七月底，公車造成受傷人數己達124人，已經追平去年整年的125人，「台北市公車到底怎麼了。怎麼會要有這麼慘痛的教訓，才能打醒官員和業者嗎？」

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