快訊／內湖安養中心69歲男「燙傷面積80％」　柯文哲急探視：狀況不太好





▲台北市長柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

記者袁茵／台北報導

內湖某安養中心於22日下午3時發生火警，有3名患者被救出，2人送醫不治，另外1名69歲燒燙傷患被轉送至三總。台北市長柯文哲22日晚間6時45分前往三總探視傷患，他表示，由於燒傷面積滿大的，所以他覺得情況應該不好。

柯文哲晚間赴三總探視傷患，並且做簡短說明。柯文哲提到，傷患是69歲男性，一開始燒傷面積滿大的，已經在忠孝醫院急救過一次，恢復心跳後送到三總繼續急救。「我個人看是狀況不好，所以情況應該不好，不過三總會給他最好的資源。醫療部分大概這樣。」

柯文哲提到，至於剩下機構的問題，等社會局跟衛生局調查清楚後，就可以跟大家開記者會說明，另外消防局調查一下起火原因，清楚後也會開記者會完整說明。

而原本該名傷患被送至聯合醫院忠孝院區，院方表示，該男性到院前無心跳，為2-3度燒燙傷，燒燙傷面積約80％，經搶救後已恢復心跳。由於該院並沒有燒燙中心，台北市立聯合醫院忠孝院區副院長洪士奇出面回應，已將傷患轉送至三總。

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