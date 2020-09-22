內湖公車撞24車釀1死1傷！北市：依法開罰9萬元　列評鑑肇事率計分





▲公車失控撞入銀行，內湖路公車撞銀行1傷者無呼吸心跳 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區21日晚間發生三重客運許姓駕駛衝撞人行道的事故，造成一名機車騎士不幸身亡。對此，台北市公運處表示，已要求三重客運針對本事故辦理重大行車事故專案檢討外，已列入北市公車評鑑中行車肇事率指標中計分，後續將依公路法77條第1項裁罰基準開罰新臺幣9萬元。

台北市公共運輸處表示，針對9月21日晚間8時8分，三重客運藍26路公車行經內湖區內湖路1段時，疑因駕駛恍神衝撞上人行道，造成1名行人死亡及1名員警受傷，並造成人行道上23輛機車及1部停等紅燈之計程車受損一事，公運處除了即刻通知公車業者趕赴現場及醫院協助處理外，並由台北市副市長黃珊珊率交通局長陳學台公運處常處長等至醫院探視傷者，對往生者家屬關切慰問，另督促三重客運全力妥善處理後續相關賠償事宜。

公共運輸處提到，除已要求三重客運針對本事故辦理重大行車事故專案檢討外，並將該員納入行車安全高風險駕駛員列管考核。公運處也將調訓該駕駛員參加「台北市市區公車駕駛員行車安全講習」。本案已列入本市公車評鑑中行車肇事率指標中計分，後續將依公路法77條第1項裁罰基準開罰新臺幣9萬元。