台64「8車連環撞」畫面曝！砂石車煞不住…3拖車救援反淪車禍主角

記陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市台64快速道路東向7.1K處、觀音隧道前今（27日）上午10時許發生連環車禍，釀成4人受傷，但奇怪的是，現場事故車輛明明共有8輛，但警消卻皆通報7車追撞事故，且其中還包含3輛拖吊車，經深入了解後，才發現原來這場事故是「二次追撞」。

▲鄰車行車紀錄器錄下砂石車闖入救援現場的撞擊瞬間。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，今北台灣一早就下起雨，導致路面濕滑，台64線7.1K處上午10時40分許發生連環追撞車禍，當場撞成一團，但現場事故車輛明明就是2輛砂石車、3輛拖吊車、2輛自小客、以及1輛休旅車，為8車連環車禍，但警消通報時卻硬生生少了一輛自小客，定調為7車追撞事故，且通常救援車禍才出動的拖吊車此次竟也有3輛成為車禍主角。

經深入了解後才發現，現場為二次追撞車禍，早前2輛自小客因道路濕滑而發生擦撞，且撞擊後因故障動彈不得，因此出動3輛拖吊車到場救援；當時拖吊車已經將其中一輛白色自小客拖上後斗，另輛拖吊車則正在執行拖吊黑色小客車作業，現場也有擺放交通錐警示，並留下內側一線車道通行。

▲砂石車先撞上前方休旅車，隨後再衝進救援現場，3輛拖吊車全被撞得東倒西外，另輛砂石車也受到波及。（圖／記者陳以昇翻攝）

但當下車流量大，外側車道一輛砂石車未注意前方路況，駛近時已經來不及減速，當場追撞前方休旅車及另輛砂石車，就連正在進行作業的3輛拖吊車、以及尚未拖吊的黑色自小客也遭到波及，鄰車行車紀錄器還錄下驚悚撞擊瞬間；但由於先前已經完成拖吊的白色小客車停放在托車後斗上，二次車禍時未遭牽連，因此警消才未將該車列入，通報為7車連環追撞事故。

而這起事故一共釀成4人受傷，均由救護車送往醫院救治，現場路況也於下午1時33分排除，事故車輛全數拖吊移置，恢復通行；確切事故原因及肇責歸屬，警方現正調閱相關畫面及透過現場跡證釐清中。

▼現場路況於下午1時33分排除，恢復通行。（圖／記者陳以昇翻攝）