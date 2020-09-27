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新冠疫苗排除中國「剩1支可選」？　陳時中澄清：歐美還有3支

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記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮官陳時中日前喊話「不選擇中國疫苗」，遭學者質疑可能只剩1支疫苗可用。對此，陳時中今（27）日出席防疫頒獎典禮時澄清，與中國大陸相關的血液製劑、球蛋白與疫苗等，本來就不准進口，並非因為疫情新訂辦法。

▲▼蘇貞昌報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」衛福部長陳時中。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

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新冠肺炎全球疫情未歇，我國雖與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，預計10月付訂金。陳時中表示，因為疫苗十分稀有，目前都是賣方市場，且第三期臨床試驗仍未告一段落，因此還無法告訴國人相關期程。

陳時中表示，在COVAX平台上共有9支疫苗通國第三期臨床試驗，其中4支為中國生產、1支俄羅斯、4支歐美。歐美生產的疫苗分別為AZ、JJ、bioNTech與Moderma，前兩者保存溫度為4至8度，在冷鏈上不成問題，只有BioNTech需要保存在-70度以下低溫，「但這對各國應該都有困難」。

陳時中另提到，台灣隨時都與冷鏈公司保持聯繫，未來要使用時一定會準備好。行政院在疫情穩定時編列52.8億預算，空白授權給指揮中心，未來可能用於疫苗採購上。

中央流行指揮中心發言人莊人祥也表示，Moderma疫苗保存溫度為-20度，台灣技術應該可以克服，且就算解凍到2至8度，也能維持1周的安定性，因此就算排除中國大陸，未來應該也不只有1支疫苗可選擇。

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