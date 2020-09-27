監理站「暴衝撞牆摔斷手」身分曝！　女軍人借車第三次路考

▲這名女姓軍人已經是第3次補考了，竟還連人帶車衝撞牆壁，造成自己手部骨折送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名陳姓女子在監理站考機車駕照時，準備轉彎卻突然「直線大爆衝」當場撞牆，人都震到倒立飛出去；經檢查後女子手部有骨折現象，工作人員趕緊打119送醫救治。整段影片在網路上瘋傳，網友紛紛表示，「很抱歉嘴角失守⋯」、「慘，肯定超痛啊」、「對不起，我笑了好久」、「難怪考試要戴全罩的..」。

苗栗監理站副站長邱垂章表示，這名陳女還是1名職業軍人，在7月份時就已經通過筆試階段，但26日的路考已是她第3次補考了，不知是不是太過緊張緣故，一開始「直線的鐵路平交道路口停等」的項目通過合格，之後在2段轉彎處時不小心壓到線後，突然猛催油門加速衝向牆壁，當場聽見「碰」的一聲，只見陳女雙腳騰空，接著重重摔落地面。

▲▼陳女不但沒如願考取駕照，還把借來的機車撞壞。（圖／記者黃孟珍翻攝）

邱垂章說，監考人員見狀趕緊叫救護車協助送醫，經醫院做初步治療後，陳女的手部有骨折現象，身上也有多處擦傷，目前已經透過同事協助，將她轉送桃園的軍醫院救治。但更慘的是，這輛「肇事」的機車還是和一名友人借來的，不但又沒考到駕照，還把機車撞壞待維修。不過，只要陳女康復並檢查合格後，仍可繼續預約路試補考。

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