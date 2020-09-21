她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」報警才知他超毛身分！

▲瓦倫提娜以為找到真愛，卻沒想到讓女兒慘死變態手中。（圖／翻攝newsomsk.ru下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯一名母親，在離婚之後獨自帶著自己8歲與13歲的女兒，靠著自己護理師的薪水努力生活，日前透過交友網站認識了莫爾洽諾夫（Vitaly Molchanov），兩人聊天一拍即合，認識比較深入之後，這名母親決定帶著孩子離家2574公里與莫爾洽諾夫同居，卻沒想到案發當日下班，卻看到2個寶貝女兒慘死家中。

綜合外媒報導，40歲離婚的瓦倫提娜（Valentina Saprunova）帶著8歲與13歲的女兒雅娜、伊蓮娜，在離婚之後靠著護理師的薪水過生活，一個月前認識了莫爾洽諾夫之後，瓦倫提娜與他聊得相當投緣，於是決定交往，不久後更搬家同居，原因為是全新生活的開始。

▲瓦倫提娜與前夫、小孩。

未料瓦倫提娜當日下班之後，發現自己的女兒雅娜與伊蓮娜全身是血的躺在家中，而窗外更閃過騎車逃逸的莫爾洽諾夫，她報警之後才知道，心心念念的愛人，竟然是一名擁有兒童性侵前科的男子，但是莫爾洽諾夫卻隱瞞了這件事情。

警方調查，莫爾洽諾夫在犯案時，用刀殺害兩名孩童，且還有性侵行為，手法非常殘忍，且在出獄之後也沒有悔過之意。莫爾洽諾夫遭到逮捕時，相當狼狽在草叢中，未來可能將面臨重量刑。附近鄰居得知這項消息，感到相當惋惜，「原本瓦倫提娜來追尋幸福，現在卻變成這樣，犯人應該被嚴重處置」。

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