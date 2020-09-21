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GG相親秀！他炫驚人尺寸　下秒「180度上甩重擊腹部」…女方嚇崩當場淘汰

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▲▼男子下體卡板手。（圖／取自PIXABAY）

▲男子上節目秀甩雞嚇壞女特別來賓。（圖／示意圖／取自PIXABAY）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人對於外國男性的「尺寸」都有誇張的幻想，但日前在一個英國的深夜節目中，專門找來「有長處」的男性來展現異於常人的性器官狀態，其中一名男子在登場時，說自己是一個「重鎚俠」，讓女性特別來賓感到相當好奇，卻沒想到表演時，大家都被重鎚俠的「劇烈晃動」震驚了。

根據英國《每日星報》報導，該檔深夜節目請來主要的女特別來賓，要從參加節目中的的男性，選出滿意的之後可以進行約會。這集參賽的男性中，其中一名男子自稱是「重鎚俠」，而在鏡頭帶到他的性器官時，他對女特別來賓提到：「我一直被稱為是鐵匠，因為我所有的特技，讓大家都感到不可思議」。

當女特別來賓要求他展現「技能」時，男子突然大力地甩動了自己的下體，而陰莖部分竟然直接能上甩到腹部的位置，讓所有的人都發出了不可思議的驚呼聲。就在展現完之後，一旁的主持人問女特別來賓是否有「心動」的感覺？女特別來賓表示，「這沒有讓我覺得很有性趣」，立刻就淘汰了。

當男子下台之後，所有人仍感到不可置信，女特別來賓回應自己為何淘汰了「重鎚俠」：就是因為這樣的行為，是很嚇人而不是覺得很吸引人。重鎚俠回到後台接受訪問時表示，為自己被淘汰感到相當可惜，因為女特別來賓非常漂亮。

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