軟糖還是護手霜？聯名包裝太擬真　廠商急發誤食警告

▲粧美堂與UHA味覺糖共同開發「酷露露保濕護手霜」。（圖／取自粧美堂官網）



記者張方瑀／綜合報導

日本綜合企劃製造商「粧美堂」（SHOBIDO）近日發布緊急公告，針對自2025年11月20日起販售的化妝品「酷露露（KORORO）保濕護手霜」再次發出誤飲與誤食的安全提醒。由於該商品包裝與知名軟糖極為相似，廠商呼籲消費者在處理時務必提高警覺，避免發生誤食意外。

聯名包裝太擬真 廠商：恐誤認為食品

這款「酷露露保濕護手霜」是由粧美堂與UHA味覺糖共同開發，並由粧美堂負責製造與銷售。廠商表示，為了防止民眾誤飲或誤食，在產品包裝的正反面都已明確標註「本產品不可食用」的字樣，甚至連瓶蓋上也特別印有「不可食用」的提醒。

▲產品設計高度尊重並採用了「酷露露」軟糖的包裝形象。（圖／取自粧美堂官網）



然而，廠商在公告中坦言，由於產品設計高度尊重並採用了「酷露露」軟糖的包裝形象，確實存在被誤認為食品的可能性。因此特別提醒大眾，在接觸該商品時必須明確理解其為「化妝品」，並充分注意不要誤入口中。

籲家長妥善管理 誤食應立即漱口

針對安全防護，廠商特別強調，家中有幼童的家庭應更加注意。為了防止孩童因好奇而誤食，保護者應妥善管理存放位置。同時，在使用產品前，也請再次仔細確認包裝上的警語說明。

萬一不慎將產品入口，廠商建議應立即漱口並用清水吐出；若感到身體狀況有異或仍有不安感，則應盡速前往醫療機構就醫。

承諾改善標示 確保消費者安心

粧美堂在聲明最後提到，未來將持續針對標示方法進行改善，致力於提供更清晰、易懂的資訊，確保消費者能安心使用商品，並表示，「懇請客戶的理解與配合。」