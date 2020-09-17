他離婚前妻4年「吻戰大12歲丈母娘」　婚禮當天沒人到…激愛30年證明

▲克里夫和妻子離婚之後，跟丈母娘墜入愛河。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一對夫妻結縭30年，在照片上看起來相當甜蜜，但背後卻有著如電視劇的過程。65歲的克里夫（Clive Blunden）1985年與老婆艾琳（Irene）離婚後，竟然愛上自己的丈母娘布蘭達（Brenda Blunden）在1989年第一次單獨約會後，兩人墜入愛河，當時決定舉辦婚禮時，完全沒有親友在場，如今婚姻走過30個年頭，還是依然相當甜蜜。

根據英國《每日星報》報導，克里夫在與艾琳離婚後4年，和艾琳的母親布蘭達進行了第一次約會，兩人雖知道這樣的感情是禁忌的，但是擋不住「戀愛的魔力」，決定一起突破社會的眼光。布蘭妲表示，克里夫是一個貼心、紳士的男人、很照顧人，即便要吵架還是會包容。

這對夫妻雖然已經在一起30年，但實際結婚只有13年，因為在此之前國家法律禁止姻親婚姻，且已經有500年歷史，甚至在1997年試圖想要結婚，卻遭到警告可能會被判7年徒刑。直到2005年9月，歐洲一間法院認定禁止姻親結婚違反人權，當下克里夫立刻跟布蘭達求婚。

在兩人的婚禮上沒有親友，甚至克里夫的前妻也就是布蘭達的女兒也都沒有出現，只有一個親友寫卡片祝賀。但兩人卻沒有因此受到挫折，更努力珍惜每一天有彼此的時間，克里夫表示：「跟布蘭達結婚改變了我，我感覺都不一樣了，婚前我總覺得少了些什麼，現在很滿足」。

但這場婚姻卻讓克里夫與前妻艾琳、布蘭達與艾琳的母女關係徹底粉碎，艾琳表示，「原本以為兩人的關係是永遠的，卻被自己的母親背叛，克里夫毀了我的家庭，更不會原諒他」。

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