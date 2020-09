她拎包裹進電梯　才提醒「小心感應器」下秒誤觸…半身塞縫夾成斷屍

▲凱莉遭到電梯夾死。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

電梯帶給人方便,卻也暗藏索命危機。美國波士頓一處公寓,日前一名男子突然情緒崩潰地大吼「她死了!她死了」,讓居民心裡一驚,上前查看竟發現一名任職在波士頓大學的講師,竟夾在樓層與電梯門的中間,已經沒有生命跡象,而死者的手就掛在旁邊卡住的箱子上。

根據英國《每日星報》報導,該名男性目擊者表示,自己看到死者死狀悽慘的卡在電梯縫的夾層中,而上一秒才剛聽到刺耳不尋常的尖叫聲。據悉,該名女性死者為38歲的波士頓大學講師凱莉(Carrie O’Connor)當時她正在搬運一個相當沉重的箱子。

▲電梯暗藏危機。(圖/示意圖/pixabay)

另外一名女性目擊者表示,她看到凱莉準備搬一個箱子上樓,當時還特別叮嚀,「要小心一點,因為你必須先把電梯外門拉開,再走進去,然後按下停開鈕,但如果你有東西在裡面就要小心,因為它有一個自動關門啟動感應」。

卻沒想到下一秒,感應器果然被觸動,凱莉人站在電梯門口,但電梯就開始運轉,導致最終整個人被夾在電梯夾層內。警方接獲報案後,趕往現場卻發現凱莉已經沒有生命跡象,當場宣布死亡。目前正在調查電梯公司責任與運轉問題,而鄰居則猜測,很可能包裹加上死者重量超重,導致運轉出包。

We’re learning Carrie O’Connor, 38, was a French lecturer in the Romance Studies Dept at Boston University. Residents say she had just moved into the apartment building a few weeks ago. The investigation continues into what happened with the elevator when she was killed @boston25 pic.twitter.com/DiWQj9rpsh