桃園客運2司機竟性侵同一女學生　分遭輕判定讞

▲桃園客運2司機竟性侵同一名女學生，分別遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

桃園客運已婚的吳姓、胡姓2名司機，因工作的關係分別認識有智能障礙的高職女學生，沒想到2人均利用她心智缺陷，對她在車上「車震」或帶到汽車旅館性侵。法院審理時，因2人均與被害少女達成和解，一二審法院分別輕判吳男有期徒刑2年、胡男有期徒刑1年10月。胡男不願上訴先行定讞，僅吳男上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生在2014年間，當時被害少女小詩（化名）17歲多，吳男因為經常載送到小詩，2人熟識，在當年4月到6月初，2人分別在小詩的住處與汽車旅館發生5次關係；當年9月，小詩年滿18歲後，2人再進入汽車旅館發生關係。

至於胡男則是擔任學生專車的司機，也經常載送到小詩，當年6月間，胡男就要求當時未滿18歲的小詩在公車內為他口交3次，8月小詩年滿18歲後，胡男還把小詩帶到桃園火車站後方的小客車內「車震」。

案件爆發後，2人均坦承犯行，並在檢察官的偵查階段就參加「修復式司法試行方案」。在與小詩的母親對談後，終於達成協議，並分別寫下悔過書，向社福慈善團體等捐助善款，小詩與其母更書立信函表明願意原諒吳男，還寫下「給真心悔過的人一個機會」等語句。

檢方起訴後，一審法院依照「成年人故意對少年犯乘機性交罪」、「乘機性交罪」等多項罪名，將2人分別判刑，其中吳男遭判刑2年、胡男判刑1年10月。由於宣告刑均在2年以下，2人上訴第二審，請求高院宣告緩刑，但高院不願意，駁回2人上訴。胡男二審判決後放棄上訴，1年10月先行定讞，吳男再上訴第三審，最高法院審理後，21日駁回上訴定讞。