大學妹誤信「純朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」完事從6樓拋摔慘死！

▲哈姆迪遭到11人性侵後丟下樓。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

信任雖然重要，但是過度信任一個人可能會招來危險。索馬利亞（Somali）近日發生一起恐怖性侵案，一名19歲的女大生，因為誤信以為是「真朋友」的男性友人，相約外出後不久，家人就接到醫院的電話，要求到太平間認屍，經過詢問才知道，女大生遭到11名男子性侵後，活活從6樓丟下摔死。

根據英國《每日郵報》報導，這起恐怖案件發生在索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu），19歲的女學生哈姆迪（Hamdi Mohamed Farah）案發當天受到一名男性朋友的邀約，於是出門赴約。就在下午離家後一段時間，哈姆迪的家人就接到醫院的電話，說道：「哈姆迪的遺體在某間醫院的太平間」要求家屬來認屍。

家屬到場後了解，哈姆迪是從6樓高的建築物墜樓當場身亡，而生前疑似遭到性侵。警方循線調查追捕，發現涉案的男子高達11人，並且進行詳細的案情調查，但目前所有人都已經遭到逮捕。

這起案件在索馬利亞受到高度關注，宗教委員會主席也呼籲要從重量刑

；當地參議員哈桑（Ilyas Ali Hassan）表示，這起案件已經違反伊斯蘭教法跟人權。聯合國人權事務高級專員蜜雪兒（Michelle Bachelet）則表示，針對婦女、孩童、男性暴力的案增加，但調查卻很少，是非常令人憤怒的，盼索馬利亞政府重視。

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