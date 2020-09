大學妹誤信「純朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」完事從6樓拋摔慘死！

▲哈姆迪遭到11人性侵後丟下樓。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

信任雖然重要,但是過度信任一個人可能會招來危險。索馬利亞(Somali)近日發生一起恐怖性侵案,一名19歲的女大生,因為誤信以為是「真朋友」的男性友人,相約外出後不久,家人就接到醫院的電話,要求到太平間認屍,經過詢問才知道,女大生遭到11名男子性侵後,活活從6樓丟下摔死。

根據英國《每日郵報》報導,這起恐怖案件發生在索馬利亞首都摩加迪休(Mogadishu),19歲的女學生哈姆迪(Hamdi Mohamed Farah)案發當天受到一名男性朋友的邀約,於是出門赴約。就在下午離家後一段時間,哈姆迪的家人就接到醫院的電話,說道:「哈姆迪的遺體在某間醫院的太平間」要求家屬來認屍。

家屬到場後了解,哈姆迪是從6樓高的建築物墜樓當場身亡,而生前疑似遭到性侵。警方循線調查追捕,發現涉案的男子高達11人,並且進行詳細的案情調查,但目前所有人都已經遭到逮捕。

這起案件在索馬利亞受到高度關注,宗教委員會主席也呼籲要從重量刑

;當地參議員哈桑(Ilyas Ali Hassan)表示,這起案件已經違反伊斯蘭教法跟人權。聯合國人權事務高級專員蜜雪兒(Michelle Bachelet)則表示,針對婦女、孩童、男性暴力的案增加,但調查卻很少,是非常令人憤怒的,盼索馬利亞政府重視。

►這瓶抹完變仙女

I condemn the brutal rape & murder of Hamdi Mohamed Farah, may Allah have mercy on her soul. Rape & sexual offenses against women are acts that have recently become rampant in our society. We have to collectively confront this kind of crime and reject it with one voice. pic.twitter.com/a9mtBy3fHh