砸百億進南海！美軍演曝光「跳島戰略」　30天內部署太平洋區…陸緊繃關注

▲美國2020年在南海佈署積極。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著南海局勢緊繃，美國為求抗衡中國，2020年幾乎著重在該區域積極佈署、軍演。外媒《富比士》記者指出，美國在9月中旬進行的「太平洋捍衛者2020」聯合演習中，以「跳島」的戰略方式進行作戰，就是為了要在30～45天內從美國本土移防一個陸軍師及多個戰鬥隊，部署到太平洋地區。

根據《富比士》報導，美軍為因應國際局勢，今年曾進行「歐洲捍衛者2020」軍演，為的就是模擬中俄兩國對區域造成的威脅，9月中旬則有「太平洋捍衛者2020」演習，預計2021年將會擴大軍事年度預算在印太地區，將可能到達3.64億美元。

「太平洋捍衛者2020」軍演中，以相隔8000公里距離，與「跳島」方式進行，模擬以遠程火箭攻擊中國解放軍隊；此外，演習中包括如何在30～45天從美國本土部署多個戰鬥隊到太平洋地區。報導中也提到，美國空軍的運輸機將會將落在一個太平洋偏遠島嶼上，放下美軍士兵，接著陸軍的登陸艇靠岸卸載火箭等武器，一週左右傘兵會在阿留申群島降落、美空軍的匿蹤戰機則會運送更多武器。

目前規畫的「奪島戰隊」包括了作戰士兵、空軍人員、火箭炮、戰鬥分析人員等。

報導中也提出，南海是在台灣之後，最可能爆發大規模區域戰爭的地點，這也是為何美國在太平洋地區越來越積極佈署的原因，

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