快訊／彰化鬼父「性侵女兒」還生下孩子！正義哥怒吼：當成性工具

▲正義哥接到網友通報。（圖／翻攝徐奕臉書，下同）

記者林昱萱／彰化報導

「愛心正義哥」徐奕時常關心社會弱勢議題，尤其特別關心受虐兒問題。對此，徐奕20日在臉書發文表示，接到爆料者指稱，「彰化有個爸爸把女兒當成性工具，最近生下一個兒子...父親還說孩子是附近外勞做的。」

徐奕表示，「彰化縣有一個案件很嚴重，父親亂倫跟女兒生一個小朋友，因為通報者他講的也有道理，如果在沒有了解關心，可能會造成社會問題跟負擔，本來我還在想辦法找證據，結果真的冥冥之中，一天就讓我有證據了。」

徐奕在直播中放出通報者給他的留言，其內容提到，「有個案件想請正義哥幫忙，彰化縣XX鄉有一位超沒道德的爸爸，居然把弱智女兒當成性工具，最近生下一個兒子，有人看了很難過去通報社會局，當社會局去他家查訪時，這父親居然說這女兒生的孩子是附近外勞做的。」

該則訊息還稱，「社會局居然就不再調查，這父親還有老婆，但是都不敢將事實講出來，因為這無良老公會恐嚇威脅她。」對此，正義哥看了之後，已經於20日動身前往彰化，而他將協助家屬報案以。另外，目前全案仍尚未明朗，至於詳細事件、案情仍有待進一步調查釐清。

對此，彰化社會局表示，就案件涉及兒少及妨害性自主，全案目前由檢警偵辦調查中，不便說明，社會局也會隨時派人關心、掌握小孩情況。

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