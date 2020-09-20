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范雲擬修法「取消政府學校掛國父遺像」　陳以信批去中華民國化

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▲國民黨立委陳以信質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳以信。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委范雲日前提案修正《中華民國國徽國旗法》 ， 取消在政府學校部隊禮堂懸掛國父遺像，同步也修改「宣誓條例」 ，宣誓不需面對國父遺像。對此，國民黨立委陳以信20日在臉書痛批，這是去中華民國化的切香腸戰術，民進黨要以「轉型正義」為由拿掉國父遺像，明天就可能以同樣理由，換掉中華民國國旗。

陳以信表示，看來民進黨意識形態治國，現在光去中國史還不夠，再來連中華民國國父都不要了，今天民進黨要以「轉型正義」為理由，拿掉國父遺像，明天就可能以同樣理由，換掉中華民國國旗。

陳以信表示，9月20日正好是「青天白日滿地紅」旗成為中華民國國旗的紀念日，而這面國旗的出現，就是來自當年國父所發動的一場「轉型正義」。民國成立之初的第一面國旗，是紅黃藍白黑的五色旗，代表漢滿蒙回藏五族共和，但國父並不認同此旗。因為此旗變化自北洋水師的提督旗，自上而下的排列，又有五族不同階級的不當聯想。

陳以信說，民國2年二次革命失敗，民國3年國父在東京改組中華革命黨繼續討袁，並認為未來不能再用五色旗。在1914年9月20日的內部會議中，決定以「青天白日滿地紅」做為未來中華民國的國旗。後來1921年5月5日，國父在廣州就任非常大總統後，正式廢除五色旗，改青天白日滿地紅旗，最後1928年北伐成功，東北易幟，張學良將最後一面五色旗，換上青天白日滿地紅旗，自此這面旗真正成為全中華民國的國旗。

陳以信表示，將國旗和國父遺像放在一起，就是提醒國人勿忘革命初心，勿忘中華民國的由來，「今天民進黨要把國父遺像拿走，就是想把中華民國與國父做切割」，但這面國旗一旦切割了國父，就會失去革命的意義，就會失去國家創建的意義，如果民進黨下一步再抽換這面國旗時，大家可能就比較不痛不癢了。

陳以信批評，民進黨這次修法撤下國父遺像，就是去中華民國化的切香腸戰術，今天撤國父遺像，明天換中華民國國旗，後天改中華民國國號，比較起來，上會期立法院決議換護照封面、華航更換塗裝，其實也不算什麼了。

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