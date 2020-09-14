范雲談丁允恭扯韓國瑜、李艷秋　網酸雙標：拿出來擋是哪招？

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統府前發言人丁允恭爆出劈腿4女、逼墮胎醜聞後，長期關注女性議題的民進黨立委范雲被質疑縱容丁允恭，引發各方抨擊雙重標準。范雲13日晚間在臉書千字文反擊，卻在內文提到媒體人李艷秋、前高雄市長韓國瑜，讓部分網友超傻眼。

范雲表示，最近藍營的政論節目、網路社團，對她展開火力兇猛的人格毀滅式攻擊，像是「丁允恭事件毀了范雲」、「連裝都懶得裝」、「范雲縱容丁允恭，女性怎麼能相信民進黨」，被台北市長柯文哲酸「不意外」，就連維基百科都被惡意修改，因此，是時候把道理講清楚，自己投身婦女運動、性別運動已超過25年，這25年來社會上發生各種大大小小的性別事件，性別議題是她的核心關懷，社會學、女性主義是她的專業，對於要不要評論、該怎麼評論，內心有很明確的標準。

▲前高雄市長。（資料照／記者李毓康攝）

范雲提出自己的3點原則，她首先指出，遇到涉及私人情感關係的事件，須釐清事件真相，不可第一時間喊打喊殺，不助長公審，這個標準不管面對國民黨、民眾黨、民進黨的事件，都是一致的，當民眾黨接二連三發生各種桃色風波，張益贍保母事件、新竹黨部執行長渣男事件時，沒立刻跳出來喊打喊殺，「當韓國瑜發生王小姐事件時，我也沒有見獵心喜。當國民黨吳育昇委員發生薇閣摩鐵事件時，我沒有參加公審。很久以前，當李艷秋被攻擊是小三，破壞李濤婚姻時，我沒有參加公審。」

▲國民黨前立委吳育昇。（資料照／記者李毓康攝）

范雲接著提到，涉及性侵、性騷擾、權勢性侵的事件，必須在法律上嚴懲，但旁觀者不可見獵心喜做政治攻擊素材，不可利用受害者的傷痛，成就自己的政治聲勢，2019選舉期間，對手林奕華團隊主任涉嫌性侵女志工，按照現在罵她的人所說，她應該第一時間召開記者會，大肆抨擊林奕華養狼為患，縱容幹部對志工下毒手，還可以進一步要求其他國民黨候選人一定要表態，沒有第一時間罵，就是包庇惡狼，不但可以展現正義感，還可藉機打擊林奕華，獲得自己的政治利益，「但我沒有這樣做。」

范雲說道，這樣做藍營為了處理政治風波，可能會對受害者做更惡質的政治抹黑和反撲，加害人對受害者做出惡質的傷害，必須嚴懲，然而，沒有經受害者委託，卻利用受害者的傷痛做政治消費，也是另一種惡質的傷害。

▲媒體人李艷秋。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

范雲說明，對於政治人物「公開對特定族群」性別歧視、性騷擾的言語和行為，她會評論，當女性或性別弱勢族群成為集體的受害者，沒有人能夠代表整個族群發聲，那麼屬於受害族群的每個人，都可以或應該發出抗議，「所以韓國瑜公開發言看女生小腿的事情，我罵的是他公開的歧視言論。但他被眾多名嘴追著王小姐事件時，我沒有講過一句他的個人情感世界。」

范雲強調，從過去到現在，不管是藍色綠色白色，她的標準是一致的，會受到藍營名嘴網軍鋪天蓋地的攻擊，原因也很清楚，有人想徹底抹滅她投身婦女運動、性別運動超過20年的經歷，受到幾位長期的婦運戰友關切，為她憂心，擔心她多年累積的婦女人權形象被大肆踐踏，要她重砲回擊罵她的人，來回想了幾次，即使倒帶重來一次，還是會堅守上述三個原則，如果第一時間就加入公審，喊打喊殺，那才是因為從政而變質，變成一個不像受過女性主義與社會學訓練的人。

關於丁允恭事件，范雲說，早已嚴正表明態度，涉及傷害公益的部分，若有錯就嚴懲，絕不能包庇，從曝光的陳情信看來，可能涉及騷擾和打壓前女友的問題，如果還有運用公權力，那問題更嚴重，應該依法辦理，後續的處理情形，既然監委已經啟動調查，相信事件的全貌能有完整的呈現，民進黨黨內也需要檢討反省，讓從政黨員檢視言行，是否符合民進黨所主張的性平價值，「我的態度很清楚，我對制度改革的努力也接受公眾檢視。特地寫下這些文字，是希望支持范雲的朋友們了解，您們信賴的范雲，並沒有為了政治攻擊而改變。」





▲總統府前發言人丁允恭。（資料照／記者李毓康攝）

范雲千字文反擊，網友留言支持，「支持范雲立委清楚的邏輯申論與作為！」、「他們一貫的手法就是先抹」、「果然還是明理清楚的女性主義前輩最棒了」、「一個受過女性主義嚴謹訓練的思維，條理清楚的essay，期待越來越多這樣的高品質的論述」、「私人感情議題太容易煽動言論走向，冷靜理性才是對的。支持委員的做法。」

不過，也有部分網友不買單，也有人對范雲牽扯韓國瑜、李艷秋感到不解，留言表示「只看到了妳對自己人輕輕放下」、「前三段是不是檢討錯人了…犯錯的是丁吧」、「說得落落長，就是四個字兩套標準」、「又扯韓國瑜？有潑婦罵街的味道？」「雙標就雙標，還扯出一堆不相關的人，想模糊焦點嗎？」、「又講到韓國瑜，真的是很沒梗又很會推」、「幫自己辯解沒關係，但是妳無緣無故把丁先生之外的人事物拿出來擋是哪招？那些人事都已經過去，傷害也已造成，就該讓他們過去，可是妳又為了自身利益拿出來，真的很沒格調」。

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