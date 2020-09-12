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「丁允恭毀了范雲」　李艷秋：她被民進黨收編後連裝都懶得裝

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▲李艷秋、范雲。（合成圖／翻攝李艷秋臉書、記者李毓康攝）

▲李艷秋、范雲。（合成圖／翻攝李艷秋臉書、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對總統蔡英文開放瘦肉精美豬進口及前總統府發言人丁允恭醜聞，資深媒體人李艷秋12日在臉書以「所謂的社會良心，原來只是附隨組織」為題痛批，這兩件事讓長期打著社會良心招牌，實際是民進黨外圍組織的社運人士及團體現出原形，台灣社會長時間被民進黨的雙重標準所困，這些所謂的公民團體、社會良心功不可沒，現在該大聲告訴他們「以後，請閉嘴吧」。

「丁允恭事件毀了范雲，」李艷秋也譴責，雖然民進黨立委范雲拋棄自己創立的社民黨，被民進黨收編之後，以前的清高形象已經瓦解，但至少她還關注弱勢及受害婦女的權益；但這次她完全噤聲，在鼓譟的協尋聲中勉強發言，說「她不對私領域感情做評論」原來從事一輩子社運、學運，致力婦權運動的范教授，在加官晉爵之後，連裝都懶得裝了。

李艷秋臉書全文如下：

所謂的社會良心，原來只是附隨組織

開放瘦肉精美豬以及總統府發言人丁允恭把辦公室當砲房的渣男行徑，難堪的讓一群所謂的社會良心現形。

瘦肉精美豬美牛進口，蔡政府事前不溝通，事後不道歉，社會譁然。表現最離譜的人是農委會主委陳吉仲。2012年陳吉仲教授帶領農陣反對馬政府開放美牛美豬，說會重創豬農，［打死也要擋下來］；現在他說不要害怕吃到瘦肉精，因為進口美豬只有22%用到瘦肉精，［想吃也不一定吃的到］［進口豬不是國產豬的對手］［瘦肉精要吃很多很多才有可能超標］。國際標準沒變，美國壓力沒變，唯一變的是陳吉仲從農運人士變成政府官員。如果農陣時期的陳教授是社會良心，現在的陳主委就是社會黑心。

陳吉仲唾面自乾，證實當時反對美牛美豬跟保護台灣人健康、保障農民生計一點關係都沒有，就是一場政治鬥爭，他只是民進黨的外圍組織而已。而當年反美豬美牛的社運團體可不只農陣而已，密密麻麻一堆，現在有沒聲音呢？是依然反對？還是跟陳吉仲一樣？聯合報目前正根據這份名單，一一請他們表態，大家要為聯合報拍拍手，現在還有媒體願意做這麼吃力的事，絕對需要鼓勵。

丁允恭事件毀了范雲。雖然她在拋棄自己創立的社民黨，被民進黨收編之後，以前的清高形象已經瓦解，但至少她還關注弱勢及受害婦女的權益；但這次她完全噤聲，在鼓譟的協尋聲中勉強發言，說［她不對私領域感情做評論］原來從事一輩子社運、學運，致力婦權運動的范教授，在加官晉爵之後，連裝都懶得裝了。

這個態度也讓人回憶起太陽花領袖陳為廷摸奶事件爆發時，知名的幾個女性團體，除了肯定陳為廷的反省態度外，還指導社會大眾［要關注他當選之後有沒有提出性別政策比較重要］。不但不援助受害女性，還念念不忘幫陳為廷助選。

美豬美牛能不能換貿易談判？丁允恭到底劈幾女？都不是重點，重點是這兩件事讓長期打著社會良心招牌，實際是民進黨外圍組織的社運人士及團體現出原形。

台灣社會已經有好長一段時間被民進黨的雙重標準所困，這些所謂的公民團體、社會良心功不可沒，現在該讓他們出來曬曬太陽，給大家認識認識，並且大聲告訴他們：
以後，請閉嘴吧！

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