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范雲維基百科資料被網友惡搞　「女權鬥士」有新註解

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▲▼民進黨籍立委范雲的維基百科遭網友惡搞。（圖／翻攝自維基百科）

▲民進黨籍立委范雲的維基百科遭網友惡搞。（圖／翻攝自維基百科）

記者蕭羽耘／台北報導

針對總統府前發言人丁允恭爆出劈腿4女，甚至逼前女友墮胎事件，長期倡議性平的民進黨立委范雲認為，自己不是性騷擾糾察大隊長，不需負責舉發性騷擾行為。現有網友不滿這樣的說法，逕自更改范雲維基百科內容，將其女權鬥士後面新增註解「針對民進黨外」，至於非性騷擾糾察大隊長則註解為「針對民進黨內」。

丁允恭醜聞事件爆發至今，民進黨婦女部始終未出面回應，以往在政治人物失言後，一向會積極發聲或舉行記者會的范雲，這次也被外界認為僅是輕輕放下，只在臉書簡單發文。

范雲10日的臉書貼文為丁允恭事件下四點結論，首先，私人感情關係如果涉及權勢性騷擾或性侵，那的確有可能是公共議題；其次，記者與新聞發言人間的關係該如何界定，需要反思；再者，政府辦公室不該公器私用，這應已是公民共識；最後，從這兩天討論中，她認為性教育、性平教育與情感教育才是未來該努力的方向。

范雲表示，「有些人說，因為我抗議陳雪生性騷擾，所以對於丁允恭事件我也需要評論。」但她認為，不同意一個性騷擾受害者就要成為性騷擾糾察大隊長，到處負責舉發性騷擾行為。

截至今日該貼文已獲得逾8千讚、3千則留言，可以發現這樣的說法，網友不全然買單，有人留言「如果心裡只有政治利益，以後不要出來講一堆女性平權這些的假話跟廢話」、「原來是不想評論自家人的事啊」、「請拿出批評其他政黨的力度來面對此事件」等，質疑范雲雙重標準。

在此同時，也有網友逕自修改范雲的維基百科，內容更改為，「范雲為現任民主進步黨立法委員、女權鬥士（針對民進黨外）、非性騷擾糾察大隊長（針對民進黨內）」。

▲民進黨立委范雲出面說明遭陳雪生性騷擾。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委范雲日前出面說明遭陳雪生性騷擾。（圖／記者林敬旻攝）

此外，范雲身兼立法院性別平等委員會委員身分，也被國民黨拿出來大作文章，像是台北市議員王鴻薇12日就在臉書發文，她認為范雲的回應，又再一次讓見證民進黨的雙標，沒有是非只有顏色，顏色錯了失言打的比醜聞還兇，顏色對了罪證確鑿，一樣包庇縱容。

王鴻薇表示，范雲身為一位女性政治人物，是民進黨的女立委，「因為怕得罪政黨，而對擺明的醜聞三緘其口。」她質問，「未來要女性怎麼敢相信你們？」需要陳情或幫忙的時候，「是不是還要先看顏色？先亮黨證？」並反譏范雲，「沒救的是妳的雙標」。

國民黨立委李德維也透過臉書批評，「陳雪生肚頂妳3次，妳怒轟他恐龍時代噁男兼電車癡漢，丁允恭讓女記者墮胎三次，妳說自己不是性騷擾糾察大隊長。」直呼原來范雲說的一嘴好價值，只是拿來鬥爭政敵罷了。

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