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王鴻薇轟范雲雙標：女性怎敢相信你們？陳情要先亮黨證？

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▲▼台北市議員王鴻薇。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市議員王鴻薇。（圖／ETtoday資料照）

記者蕭羽耘／台北報導

總統府前發言人丁允恭爆出系列醜聞後辭官獲准，過去曾多次為女性權益發聲的立委范雲日前僅表示，應該努力推動性教育、性平教育與情感教育。對此，國民黨台北市議員王鴻薇12日批評，顏色錯了失言打的比醜聞還兇，又再一次見證民進黨的雙標，「未來女性怎敢相信你們？需要陳情或幫忙時，是不是要先看顏色、先亮黨證？」

丁允恭醜聞事件爆發至今，民進黨婦女部始終未出面回應，以往在政治人物失言後，一向會積極發聲或舉行記者會的范雲，這次也被外界認為僅是輕輕放下，只在臉書簡單發文。

王鴻薇12日在臉書發文，並附上兩則新聞標題，其中一則是前高雄市長韓國瑜曾失言，表示自己天天看女同學小腿，而遭范雲怒嗆沒救；另一則是范雲針對丁允恭性醜聞，受訪稱自己不是性騷擾糾察大隊長。

王鴻薇說，范雲的回應，又再一次讓見證民進黨的雙標，沒有是非只有顏色，顏色錯了失言打的比醜聞還兇，顏色對了罪證確鑿，一樣包庇縱容。

王鴻薇表示，范雲身為一位女性政治人物，是民進黨的女立委，「因為怕得罪政黨，而對擺明的醜聞三緘其口。」她質問，「未來要女性怎麼敢相信你們？」需要陳情或幫忙的時候，「是不是還要先看顏色？先亮黨證？」並反譏范雲，「沒救的是妳的雙標」。

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