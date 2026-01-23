川普上身赤裸騎北極熊　經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

The Greenland crisis holds lessons for all countries. America’s friends need to prepare for a world in which they are alone and NATO is no more: https://t.co/dnnHOYfk6m pic.twitter.com/9hMCr9mn9V — The Economist (@TheEconomist) January 21, 2026

記者詹雅婷／綜合報導

經濟學人21日以「川普構成真正威脅」為題發表文章，把美國總統川普上半身赤裸、騎著北極熊的樣貌放上封面，並稱川普撤銷關稅、收回對格陵蘭動武可能只是戰術性撤退，川普覬覦格陵蘭多年，他對北約（NATO）表現出的輕蔑，應讓歐洲各國首都保持高度警惕。

川普經典的TACO（川普退縮：Trump Always Chickens Out，TACO）做法讓北約同盟危機緩和下來，但文中提到，這又能持續多久？格陵蘭危機給所有國家帶來教訓：其一，川普會在壓力下讓步，但未必會放棄其長期目標；其二，川普狹隘、悲觀的世界觀及其重寫歷史的意願，已經侵蝕了過去支撐美國聯盟體系的信任；最後，在川普治下，每一次失和都可能演變成生存危機，他預示著一場全球性的重新結盟，美國盟友必須做好準備。

▲美國總統川普。（圖／路透）

文章提到，想要讓川普讓步，必須讓他相信你會讓他付出代價，過去歐洲領導人多採取奉承態度，但這次採取更加強硬的立場，結果奏效。只不過在達沃斯論壇上，川普談及對格陵蘭島的擁有權，這代表他仍有可能恢復關稅、甚至動用武力換取籌碼，且談話措辭仍展現出美國對歐洲與跨大西洋同盟價值的輕蔑。

川普稱，美國為北約支付100%的費用卻一無所獲。財政部長貝森特（Scott Bessent）抱怨，自1980年以來，美國比搭便車的歐洲人多支出了數十兆美元。美國政府安全戰略更警告，歐洲正面臨移民帶來的文明抹除，可能不再是可靠盟友。

經濟學人指出，這是對北約歷史與歐洲未來的扭曲，北約的成功建立在互惠互利之上，北約第五條款（共同防禦）唯一一次被援引是在九一一事件後支持美國，丹麥在阿富汗損失的軍隊比例比美國還高。

文章認為，川普不太可能改變「盟友是寄生蟲」、「共同價值觀是傻瓜才會相信」的看法，身在歐洲及其他地區的美國盟友要為孤立無援的世界作好準備，而這首先要從盡可能維護北約開始。川普認定美國籌碼在手，歐亞依賴美國軍事裝備，美國也向歐洲提供一系列對經濟至關重要的服務與數位技術，但歐洲應揭露川普思維的淺薄，列出美國的損失，包括價值1兆美元的市場、關鍵技術以及寶貴情報等。

格陵蘭只是冰山一角，歐洲應該警告美國人，川普正在製造充滿敵意的世界，如果無法信任美國，德國、日本、波蘭和韓國可能會加速重新武裝，甚至尋求核武，這將削弱美國自身軍火庫價值，恐導致一場美國無法置身事外的毀滅性戰爭。

經濟學人認為，美國保護歐洲的日子已經結束，歐洲領導人應努力減緩跨大西洋聯盟的侵蝕，但也必須為北約不復存在的那一天做好準備。