新冠肺炎全球「逼近3000萬人確診」！　92.9萬人↑染疫死亡

▲新冠肺炎肆虐全球，疫情最嚴重的國家包括美國、巴西與印度。圖為巴西街景。（圖／路透）



文／中央社巴黎15日綜合外電報導

《法新社》彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日11時（台灣15日晚間7時），全球至少92萬9391人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少2932萬9390人確診。疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1953萬6900人被認為已康復。

《法新社》蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球14日通報新增4433人病歿、26萬9352起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1054死）、美國（410死）與巴西（381死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計19萬4545人病故、655萬5243例確診，至少247萬4570人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬2006人喪生、434萬5610人染疫）、印度（8萬776人喪生、493萬236人染疫）、墨西哥（7萬1049人喪生、67萬1716人染疫）及英國（4萬1637人喪生、37萬1125人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有93人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（64人）、玻利維亞（63人）及智利（63人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計31萬2071死、833萬243例確診；歐洲累計22萬2016死、456萬434例確診；美國和加拿大累計20萬3756死、669萬2491例確診。

亞洲累計11萬7436死、664萬8236例確診；中東地區累計4萬443死、170萬5035例確診；非洲累計3萬2793死、136萬2280例確診；大洋洲累計876死、3萬671例確診。

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