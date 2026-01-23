　
    • 　
>
國際

阿蘇火山搜救陷四重威脅！　專家揭「複雜氣流」恐是墜機主因

▲▼阿蘇火山口救援「四重威脅」狀況。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

▲阿蘇火山口救援陷四重威脅。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

記者張方瑀／綜合報導

日本阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀意外，搜查人員在中岳火山口內發現機體殘骸，包括2名台灣乘客在內共3人仍生死未卜。專家指出，火山口上方噴發的上升氣流與周遭下降氣流交織，形成極端紊亂的「隱形殺手」氣流，恐是失控主因，且現場面臨毒氣與高溫等「四重威脅」境地，搜救難度極高。

失事直升機墜毀火山口　台籍乘客與駕駛仍失聯

根據《RKK熊本放送》報導，這架由「匠航空」營運的直升機，於20日上午11時起飛，原本是航程約10分鐘、每人收費1.4萬日圓的火山口遊覽行程。失事後，機體殘骸在距離起飛點約5公里處的中岳火山口內部被尋獲。據了解，機上搭載一名擁有40年經驗的資深駕駛，以及兩名來自台灣的男女遊客。

事故發生當下，除了直升機自動發出緊急訊號外，乘客手機內的「撞擊通報裝置」也發出了異常警報。雖然失事地點距離火山口觀景區僅約500公尺，但在濃煙與火山水蒸氣遮蔽下，搜救進度極其緩慢。

地形特殊！火口複雜氣流恐成「隱形殺手」

針對事故原因，千葉科學大學教授、前航空自衛隊員松家秀平分析，阿蘇火山的特殊地形是飛行的一大挑戰。他指出，火山口噴發出的上升氣流與周邊產生的下降氣流會在此交織，形成極其複雜的紊亂氣流，「即便機體與駕駛員都正常，這也是一個飛行難度極高的區域。」

▲▼阿蘇火山口,阿蘇山,阿蘇火山。（圖／記者張方瑀攝）

▲阿蘇火山的特殊地形是飛行的一大挑戰。（圖／記者張方瑀攝）

事實上，1992年富士山也曾發生小型飛機墜落火口的慘劇，造成3人罹難，當時的調查報告便將主因指向「山頂上空激烈的紊亂氣流」。雖然營運公司強調飛行員經驗豐富，且當時並無濃霧報告，但複雜的氣候因素顯然無法排除。

搜救面臨「四重苦」：高溫、毒氣、崩裂與噴發風險

目前搜救單位出動了無人機從空中探測，地面則由警察與消防人員佩戴防毒面具待命。曾參與火口調查的無人機專家野口克也形容，搜救現場處於「四重威脅」的極端狀態：

火山噴發威脅： 活火山隨時有物理性的噴火或蒸氣噴發危險。

致命火山氣體： 火山口內積聚的毒氣濃度極高，足以讓人數分鐘內喪失意識。

溫度極度不穩： 多處噴出的高溫水蒸氣讓環境溫度難以預測。

地形脆弱易崩： 火山口斜坡地形極不穩定，極易發生坍方。

營運公司非首次出事　調查官坦言：搜救極其難行

運輸安全委員會的調查官田上啓介坦言，這是他首次遇到發生在火口的航空事故，預期調查與回收機體將陷入難關。此外，營運商「匠航空」也被翻出在2024年5月才發生過迫降重傷意外，引發外界對其安全管理的質疑。

目前搜救行動仍在進行中，救難隊員必須在預防二次災害的前提下，與惡劣的自然環境搏鬥，希望能盡快尋獲失蹤的台籍遊客與駕駛。

01/21 全台詐欺最新數據

阿蘇火山搜救陷四重威脅！　專家揭「複雜氣流」恐是墜機主因

相關新聞

高市早苗出手了！今上午拍板解散眾議院

高市早苗出手了！今上午拍板解散眾議院

日本政府今（23）日上午9時後召開內閣會議，正式決定解散眾議院，並預計下午1時舉行眾議院全體會議時朗讀解散詔書，宣告解散眾議院。

日內閣公務車「高速闖紅燈」　釀1死8傷車禍

日內閣公務車「高速闖紅燈」　釀1死8傷車禍

日官方下架直升機行程　在地人：僅3地客搭

日官方下架直升機行程　在地人：僅3地客搭

出包5次還在飛！阿蘇直升機業者黑歷史曝

出包5次還在飛！阿蘇直升機業者黑歷史曝

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人

阿蘇火山熊本觀光直升機日韓要聞

