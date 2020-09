他控「只因刺青」手臂慘遭鋸斷…引歧視論戰！竟扯出超噁戀童內幕

▲印度一名男子前臂遭鋸斷,他指控攻擊涉及宗教歧視,未料卻被爆出戀童醜聞。(圖/Twitter@SakibulHoque8)

記者吳美依/綜合外電報導

來自印度北方邦(Uttar Pradesh)的薩爾瑪尼(Akhlaq Salmani)表示,4名男子不滿他手上的穆斯林刺青圖案,竟將其手臂鋸斷。此消息一出,引發宗教歧視論戰。但是,過了不久以後,薩爾瑪尼卻被爆出,在案發當天綁架並性侵一名11歲男童,逃離現場時跌落鐵軌,才會意外受傷。

綜合《印度斯坦時報》與《每日星報》報導,薩爾瑪尼自稱8月23日遠赴哈里亞納邦(Haryana)求職,途中向某戶人家敲門要水喝,卻遭4人持棍棒、磚頭攻擊,前臂也遭電鋸砍斷。他說,嫌犯把自己扔在附近的鐵路旁,幸好及時被警察發現,送醫救治。

薩爾瑪尼與家屬指控,嫌犯是因「反穆斯林的偏見」而行兇。他的哥哥伊克拉姆(Ikram)認為,4名男子看見弟弟手上的刺青而被激怒,「我弟弟的手會被砍掉,只是因為他的手上寫著786」,而此數字在伊斯蘭經文中具有神聖意義。

Akhlaq Salmani a #Muslim youth was in search of a job at Haryana.#Hindutva mob started beating him after hearing his name. (!!!!)



Hindutva mob cut off his right hand with a chainsaw as they saw a Muslim sign in his hand.#HindutvaTerrorist #Islamophobia #Islamophobia_in_india pic.twitter.com/SPpwPR4CZj