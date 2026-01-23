獨／性侵女兒348次！狼父警受審前陳屍家中　法院判決不受理

▲捷運警侵犯女兒7年，本月11日身亡，法院判決公訴不受理。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市捷運警察隊鄭姓主管遭控自親生女兒未滿14歲起，至女兒成年後仍持續侵犯達348次，被依《家庭暴力防治法》及妨害性自主等罪嫌起訴。孰料，鄭男於今年1月11日被發現陳屍住處身亡。士林地院依《刑事訴訟法》第303條第5款規定，被告死亡者應諭知不受理判決，因此本案未經言詞辯論即判決公訴不受理，刑事審理程序就此終結。

起訴指出，鄭男與女兒為直系血親父女，屬家庭暴力防治法所定家庭成員。然而，鄭男為家中唯一經濟來源，女兒生活起居與物質供應長期依賴被告，被告利用照護與權勢關係，對女兒實施性侵行為。

鄭男自2010年8月起，趁未值勤在家之際，在北市住處主臥室內，以手指或生殖器性侵，平均每月約4次。犯行從女兒未滿14歲持續至18歲後，據了解，未滿14歲階段約124次、14至16歲96次、16至18歲96次、成年後32次，合計348次。

鄭男被依刑法第227條對未滿14歲之人為性交罪、對14歲以上未滿16歲之人為性交罪，以及刑法第228條成年人對受監督、照護之人利用權勢性交罪，另涉違反《兒童及少年福利與權益保障法》第112條，相關行為均屬家庭暴力犯罪起訴。

孰料，就在法院審理期間，鄭男於1月11日死亡，依刑事訴訟法第303條規定，被告死亡者應諭知不受理判決，且得不經言詞辯論為之。合議庭判決本案公訴不受理。

法界人士指出，被告死亡後刑事責任消滅，法院無法再進行有罪或無罪判決，被害人僅能循民事途徑向繼承人或遺產請求損害賠償，或申請犯罪被害補償相關機制。家庭性侵案件長期隱匿於家庭內部，往往延宕多年才揭露，制度如何在刑責消滅後補救被害人權益，仍有討論空間。