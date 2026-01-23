飯裡放20顆安眠藥！人妻找小王聯手殺夫　伴屍「看一整晚A片」





▲女子殺害丈夫被捕。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度安得拉邦一名女子在丈夫的食物添加安眠藥，把人迷昏後再找來小王合力將丈夫殺害，隨後獨自在屍體旁觀看色情影片看了一整晚，詭異案件震驚當地。

食物加安眠藥 女聯手小王殺夫

事件18日晚間發生在貢土爾(Guntur)當地Chiluvuru村，女子馬杜里(Lakshmi Madhuri)2007年與受害者洛卡姆(Lokam Shivanagaraju)結婚，並且育有2名兒子。馬杜里當晚在丈夫的食物中加了安眠藥，等到對方睡著後，再找來小王戈皮(Gopi)幫忙殺害丈夫。

事發後馬杜里雖然試圖隱藏犯行，對外謊稱丈夫是死於心臟病，然而警方調查時發現，屍體上有許多傷痕和血跡，進一步驗屍後確認死因是窒息和胸部受傷，排除了自然死亡可能。

女殺夫後躺屍體旁 警方揭駭人細節

警方後來將馬杜里和戈皮拘留，根據馬杜里的手機顯示，她和情人聯手將丈夫悶死後，竟然獨自躺在丈夫的遺體旁，看色情片一整晚，直到凌晨4時才打電話通知鄰居丈夫心臟病發死亡。

馬杜里向警方坦承，她在電影院工作時結識情人戈皮，後來因為覺得丈夫的存在會阻礙戀情，所以和戈皮一起策畫謀殺案，她在丈夫的飯中放了約20顆安眠藥。目前案件正在進行調查。