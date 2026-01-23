「20具棺材」滾下懸崖！土石流沖垮義大利墓園　恐怖畫面曝

▲義大利墓園發生山崩，導致棺木被沖下山谷。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

義大利南部連日暴雨，導致克羅托內市一座位於懸崖邊的墓園發生大規模土石流，約20具棺木從崖壁滾落至山谷深處，恐怖畫面震驚當地。除了義大利之外，歐洲多國也因遭受致命暴風雨襲擊，傳出嚴重災情。

根據《太陽報》報導，位於克羅托內市的聖毛羅馬爾凱薩托墓園因土石流遭到重創，市長拉賈尼痛心表示，墓園損毀對當地而言是「深刻的創傷」，他強調，「這傷害了我們對逝者的記憶、尊重與尊嚴，造成無盡的痛苦。」

克羅托內市府指出，等天候穩定後，將派遣專業攀登人員進入險峻地形搶救棺木。

暴風哈利威力驚人，西西里島、卡拉布里亞及薩丁尼亞地區被列為紅色警戒。氣象部門預估，西西里島預計未來2天降雨量將達300毫米，當地政府也宣布進入緊急狀態。

有影片顯示，西西里島北部萊托揚尼鎮20日傍晚被暴漲洪水吞沒，原本的街道瞬間化為洶湧河道，垃圾袋、椅子、大型盆栽甚至汽車都被水流捲走。墨西拿市的海岸區更遭遇巨浪襲擊，駭人畫面可見天色驟暗，巨大浪牆從海面直撲而來，瞬間淹沒港口道路，白色海浪泡沫甚至漫進建築物底層，行人在齊腰深的積水中艱難前行。

除了義大利外，希臘首都雅典南郊21日也發生悲劇，一名56歲婦女下班返家途中遭遇洪水，被湍急水流沖倒後捲入路旁一輛停放汽車的車底，儘管目擊者奮力搶救，她仍因無法將頭部抬出水面而溺斃。希臘當局已對雅典、維奧蒂亞及埃維亞等地發送緊急簡訊，敦促民眾減少移動，多個地區學校宣布停課。