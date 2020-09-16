歐盟拒絕承認「盧卡申柯是白俄合法總統」：大選結果造假

▲白俄羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）於8月宣布順利贏得第6任期，引爆大規模示威。（圖／路透）



文／中央社布魯塞爾15日綜合外電報導

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，歐盟不承認魯卡申柯（Alexander Lukashenko）是白俄羅斯的合法總統。魯卡申柯在上月9日大選贏得第6個任期，但爭議至今未歇。《法新社》報導，波瑞爾在歐洲議會表示，8月9日的選舉結果有假。

自爭議性大選落幕至今，魯卡申柯一直面臨反對他統治的大規模抗議；而他動用安全部隊殘酷鎮壓示威人群的作法，也招致國際間普遍譴責。

波瑞爾在歐洲議會說，「我們對情勢了然於心，我們認為8月9日的選舉造假，我們不承認魯卡申柯是白俄羅斯合法總統。」歐盟已表示，不承認魯卡申柯當選連任具合法性，並將制裁參與選舉舞弊與鎮壓抗議的官員。波瑞爾說，有7500多名和平抗議民眾被捕，而記錄有案的刑求案件達500起。

▲白俄羅斯首都明斯克的大規模示威持續延燒。（圖／路透）



不過外交官員指出，賽普勒斯阻擋歐盟制裁白俄羅斯案，要求先處理針對土耳其的提案。賽、土雙方在地中海東部的天然氣鑽探問題上相持不下。

波瑞爾表示，白俄羅斯制裁案攸關歐盟信譽，呼籲各會員國在9月24日布魯塞爾高峰會召開前，通過必須全數贊成的這項提案。

另據《路透社》報導，白俄羅斯國會上議院今天發表聲明說，鄰國立陶宛違反國際法，在本月10日承認反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）是白俄羅斯總統。聲明中說，立陶宛此舉「超乎常理」，公然干涉白俄羅斯內政。

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