▲台東消防出動船艇，成功救援長濱烏石鼻港口落海釣客。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣長濱鄉烏石鼻港口今（23日）上午發生釣客落海事件，所幸附近漁船拋繩讓他拉住，拖往近海後由台東縣消防局將落海釣客救起，所幸僅受輕微擦傷，經送醫觀察後並無生命危險。

台東縣消防局表示，當日上午9時許，長濱消防分隊於執行例行器材保養勤務期間，接獲通報指稱，位於台11線沿海之烏石鼻港口，有一名釣客於從事磯釣活動時，疑似遭大浪拍擊不慎落海。據了解，該名男子釣到魚後揚竿拿魚，沒想到卻跌入海中，附近漁船漁夫年邁，無法將他拉起，機警拋繩將他往岸邊拖。

消防局隨即調派成功大隊、長濱分隊及成功分隊人員出勤，並出動船艇趕赴現場展開救援。抵達後，消防人員與水域機能型義消人員相互配合，採取O型救援方式，順利將攀附於膠筏上的釣客救援上船，並立即載返港口交由救護人員接手處置。

經救護人員現場評估，患者生命徵象穩定，僅有軀幹及四肢擦傷，完成初步包紮與保暖處置後，送往成功分院進一步觀察治療，整起救援行動圓滿完成。

台東縣消防局提醒，沿海磯釣及觀浪活動具一定危險性，民眾從事相關活動前，務必留意天候與海象變化，並落實各項安全防護措施，以確保自身安全。