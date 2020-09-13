他新婚15天自殺！嫩妻崩潰「從3樓跳下」　遺書：想跟老公團聚

▲印度一名男子新婚15天突然自殺，他的妻子無法承受悲痛，從購物中心3樓跳下。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳美依／綜合外電報導

印度中央邦（Madhya Pradesh）發生一起悲劇事件。32歲男子蘇本漢（Subham Khandelwal）最近才剛完成終身大事，婚禮過後15天後卻突然自殺身亡，留下20多歲的新婚妻子薩妮亞（Sania Khandelwal）。傷心欲絕的遺孀12日來到購物中心，從3樓露台跳下，經緊急治療救回一命。

綜合《鏡報》、《每日星報》報導，蘇本漢是一名承包商，9日疑似服毒以後駕車自撞，不幸身亡。他留下一張紙條，指控市府2名工程師職場騷擾，把自己逼上絕路。

女方父母迅速趕到，準備把悲傷的女兒帶回娘家照顧，原定12日下午搭乘飛機。薩妮亞當天早上向爸爸表示，她要出門買果汁，卻從購物中心的露台一躍而下。幸好，工作人員反應迅速，立刻把傷者送醫。薩妮亞頭部與腿部都受了重傷，目前仍在治療當中。

印多爾（Indore）警察局局長古普塔（Rakesh Gupta）表示，薩妮亞在跳樓以前，寫下遺書表示，她想要跟死去的丈夫團聚。他透露，相關單位已經針對蘇本漢所指控的2名工程師，以及據稱教唆自殺的第3人展開刑事調查。據悉，目前沒有任何人被捕。

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