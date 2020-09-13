美西野火狂燒釀28死「末日景象」降臨！　川普周一親赴加州視察

▲美國西部野火持續延燒，舊金山天空呈現一片詭異橘紅色。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國西部的野火危機持續蔓延，加州、奧勒岡州等地陷入危機，8月中旬至今造成至少28人死亡，仍有數十人失蹤。各地搜救行動12日展開。此外，總統川普也將前往加州，親自視察災情。

綜合CNN、《路透社》報導，美國西部今年夏天遭野火肆虐，數千棟房屋和6座小鎮被毀，燒焦土地面積等同紐澤西（New Jersey）。根據國家跨機構火災中心，西部12日有97處重大火災，包括愛達荷州的12處與蒙大拿州的9處。幸好，經歷4天酷暑與強風天氣以後，本周末天氣趨向涼爽潮濕，救災團隊終於取得進展，控制火勢。

▲加州州長認為，野火連綿與氣候變遷有關。（圖／路透）



根據加州林業和消防部，數萬名消防員12日趕赴28處重大野火地點滅火，由於天氣條件改善，有效控制大多數火勢。但當局指出，高溫、少雨和強風都是助長野火的有利條件，可能需要很長的時間才能結束災情。

根據數據，加州目前累計超過320萬英畝燒焦土地，是去年同期的好幾倍，超過4000棟建築被毀。天堂市（Paradise）附近的山丘2018年遭遇史上最致命野火，幾乎被摧毀，這一次又被2大火勢包圍，空氣品質指數飆升至592。

州長紐森（Gavin Newsom）在奧羅維爾（Oroville）一處燒焦的山上召開直播記者會表示，野火與氣候變遷有著很大關係，「只要來加州親眼看看」。

▲俄勒岡州的小鎮被燒成灰白色。（圖／路透）



俄勒岡州出現彷彿末日的景象，住宅區慘被燒焦，露營車與拖車沿著99號公路排成幾英里長的車龍。伐木小鎮莫拉拉（Molalla）變成覆蓋灰燼的鬼城，克拉克默斯郡（Clackamas County）與馬里昂郡（Marion County）的煙霧實在太濃，難以看見10英尺以外的地方。克郡也宣布實施宵禁，遏止「可能增加的犯罪活動」。

該州緊急管理局局長菲爾普斯（Andrew Phelps）於11日表示，根據被燒毀的建築物數量，當局正在為「大規模死亡事件」做準備。森林野火部部長格拉夫（Doug Grafe）認為，州內至少8起野火可能延燒「直到冬天降雨來臨以前」。

▲美西大火導致的濃煙與灰燼也使得空氣品質惡化。（圖／路透）



由於連綿大火狂燒，美西地區自從勞工節（9月7日）以來，就呈現天空一片灰濛濛，充滿濃煙與灰燼的情況，空氣品質達到全世界最糟，居民被迫待在室內。聯邦政府警告，加州、奧勒岡州、華盛頓州與部分愛德荷州的空氣品質已經達到「不健康」程度。

白宮表示，總統計畫14日將與加州官員會面，親赴現場了解災情。川普先前曾指控，美西各州州長森林管理不佳，必須對於近年劇烈的火災負責。民主黨總統候選人拜登12日表示，野火應與氣候變遷有關，與紐森的看法相互呼應。

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