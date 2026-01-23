　
社會 社會焦點 保障人權

被抓包離婚前外遇辯「只是敷衍」　前夫慘賠20萬

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名女子控訴，前夫阿瀚（化名）在尚未離婚之前，與A女發生婚外情，兩人不僅以「寶貝」、「親愛的」相稱，甚至多次過夜，並且發生過性行為，憤而決定對阿瀚提告求償50萬元。雖然阿瀚辯稱自己只是隨口敷衍，並非承認外遇，但並未獲得法官採信，日前被判處應賠償前妻20萬元。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲前妻控訴阿瀚在婚姻關係存續期間外遇，阿瀚雖然否認，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

前妻在判決書中主張，她和阿瀚結婚8年，阿瀚卻在婚姻關係存續期間與A女發生婚外情，兩人以「我的可愛寶」、「寶寶」、「寶貝」、「親愛的」相稱，還多次到女方住處過夜，甚至發生過性行為，她直到2025年1月才發現此事，並在同年間離婚；她自認配偶權受到侵害，因此決定對阿瀚提告求償50萬元。

阿瀚則全盤否認前妻的控訴，他辯稱，那些LINE對話紀錄、發票等證據來源不明，根本無法證明與他有關，也無法證明他是否曾在第三人的住處過夜；至於和前妻之間的對質錄音，當時他和前妻正在鬧離婚，關係非常糟糕，一氣之下才會隨口應答，只是為了敷衍，並非承認外遇。

不過，法官認為，綜觀阿瀚和前妻的對話錄音譯文，當時前妻詢問阿瀚是否曾與A女發生性關係，阿瀚回答「就是妳想的那樣」，前妻接著追問次數，他則回答「不知道」。

法官表示，當時雙方正在準備談離婚，涉及財產分配等重要問題，如果不是事實，阿瀚怎麼可能「隨口敷衍」，因此認定阿瀚和A女之間，確實曾發生性行為。

最終，法官沒有採信阿瀚的說詞，考量到雙方的身分、地位、經濟能力等因素，裁定他應賠償前妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。

關鍵字：

外遇婚外情

