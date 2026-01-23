　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

砍死情敵棄屍大排！醋男辯吃安眠藥「不知不覺」　聲請精神鑑定獲准

▲大村鄉發生情殺案，朱女(左)、賴男(右)遭聲請羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

▲賴男(右)不滿朱姓女友(左)另結新歡殺人棄屍。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名42歲賴男不滿朱姓前女友結交李姓新歡，竟潛入同居處拿刀砍殺李男，事後更冷靜地與朱女合力以棉被裹屍、塑膠袋打包，將遺體棄置大排水溝。全案依涉殺人罪嫌列國審案審理。近日辯護人提出「精神鑑定」聲請，主張他行為時因服用安眠藥導致意識不清。法院審酌相關事證後，裁定准予送請專業機構鑑定，這也意味著他殺人時是否具備「完全責任能力」，恐將成為後續審理重大爭點。

近日賴男辯護律師主張，賴男坦承殺人，他供稱，當天進入李男住處是為了要找前女友朱女談女兒的事，因為看見朱女持菜刀，他才為了防身也在廚房拿刀。他描述，隨後李男用棉被將他包裹、壓制在地，他因為「很痛」而「火就上來」。關鍵在於，他強調自己「當時有吃安眠藥」，對於後續的殺人過程「不知道怎麼了」、「不知不覺」、「全無意識」，直到清醒時發現自己已坐在李男身上，手握的刀插在李男胸口。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲朱女租屋處外全是拖行的血痕。（圖／ETtoday資料照）

辯護律師據此主張，賴男長期有失眠問題，案發前確有服用醫師處方的安眠藥物，體內也曾驗出毒品反應。因此，賴男於行為時，很可能因精神障礙或其他心智缺陷（例如藥物影響），導致其「不能辨識行為違法」或「依其辨識而行為之能力顯著減低」，也就是可能符合《刑法》第19條減免刑責的條件。

為查明此點，辯護人正式向法院聲請將賴男送請專業醫療機構進行「精神鑑定」。法院調閱了賴男的就診紀錄，發現他在案發前約一個多月，曾兩次至精神科診所就診，醫師開立了兩種藥物：一是用於鴉片類成癮替代療法的「解佳益舌下錠」（DUSUD PLUS）；另一則是治療失眠的「美得眠膜衣錠」（MODIPANOL 2MG）。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲檢警前往租屋處進行鑑識。（圖／ETtoday資料照）

經查詢藥物仿單，法官認為「解佳益舌下錠」的已知副作用，並不足以導致賴男主張的辨識能力喪失。然而，對於「美得眠膜衣錠」，仿單註明在投予大劑量或連續使用時，「有時會引起幻覺及妄想等症狀」。法官注意到，賴男領取的劑量為每日2毫克（即2顆），且用藥期間涵蓋案發當日，因此認為「其行為時之精神狀態，足認有調查必要」。裁定安眠藥影響待查，准送草屯療養院鑑定。

全案發生於去年2月3日，賴男因不滿朱姓前女友與李姓男子交往，心生妒恨，竟前往兩人位於彰化大村的同居處。雙方爆發激烈衝突後，賴男涉嫌持刀猛刺李男，導致李男傷重不治。更令人髮指的是，為了湮滅證據，犯案後並未慌張逃離，而是與朱女冷靜以棉被包裹死者遺體，裝入大型塑膠袋，再清理現場，騎機車將屍體運送至彰化縣大村鄉的一處大排水溝棄置，殺人棄屍手法異常殘忍冷靜。

▲彰化大村鄉發生情殺案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲賴男殺人棄屍在山溝。（圖／ETtoday資料照）

案件曝光後迅速引發社會譁然，賴男與朱女隨即遭到逮捕。檢方依殺人、遺棄屍體等罪提起公訴。其中，遺棄屍體部分已審結，賴男遭判處1年有期徒刑，朱女則被判刑6月。至於最關鍵的殺人罪部分，則進入國民法官審理。

案件審理期間，賴男坦承對犯行「每天都很後悔」、需要回家安頓三名年幼子女，以及陪伴年邁母親。然而，這些聲請均遭法官駁回。法院主要考量其所涉為殺人重罪，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，因此認為有繼續羈押及禁見的必要。

▲▼ 彰化情殺案，朱姓女子(左)與李姓現任男友(右) 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲朱女與被殺害的李姓男友。（圖／記者唐詠絮翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
建中生3天2夜墾丁畢旅吃冷菜　校方：未來請學生當下立即反映
快訊／新北嚴重車禍　2人無呼吸心跳
高雄豪宅大樓「頂樓失火」！市府開罰9萬　勒令停工鑑定
戶政員收1114萬　民眾個資被賣了
快訊／台股大漲！　再創收盤新高
快訊／13:41發生地震！震度估達3級
15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴　綑綁沙發性侵、灌避
快訊／新北整台車墜河！　駕駛身亡
賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！遭嗆把選民當笨蛋　綠營原地狠打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷　女崩潰：一定吉爆你

高雄豪宅大樓蓋到一半頂樓失火！市府開罰9萬　再勒令停工鑑定

扮土地公索紅包「不給不走」！商家壓力山大...法官這理由不罰

中國漁船越界「偷撈白金」！海巡署七美海域逮5艘　全數強制驅離

快訊／載哥哥出門…整台車「翻下河床」半車泡水！新北男送醫不治

快訊／小貨車轉彎側翻猛撞「車身包電桿」　恐佈畫面曝光

「甜心議員」再提影片控家暴！與前夫法庭互罵貪婪　2／6宣判

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷　女崩潰：一定吉爆你

高雄豪宅大樓蓋到一半頂樓失火！市府開罰9萬　再勒令停工鑑定

扮土地公索紅包「不給不走」！商家壓力山大...法官這理由不罰

中國漁船越界「偷撈白金」！海巡署七美海域逮5艘　全數強制驅離

快訊／載哥哥出門…整台車「翻下河床」半車泡水！新北男送醫不治

快訊／小貨車轉彎側翻猛撞「車身包電桿」　恐佈畫面曝光

「甜心議員」再提影片控家暴！與前夫法庭互罵貪婪　2／6宣判

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

80萬粉網紅被設局殺害！曾接神祕求救電話　下身赤裸陳屍森林

直擊／心臟漏一拍！霍諾德「徒手攀登台北101」頂強風試爬　愛妻現身鼓勵

任天堂、傑仕登台北電玩展內容搶先看！

愛達女神號首航基隆港　基隆港務分公司、鐵路公司帶老外騎鐵馬

時力提名3人拚竹市議員連任　深耕8年「不當任何人附庸」

西武獅春訓分組名單出爐　林安可一軍出發、23歲林冠臣二軍起步

建中生控畢旅吃冷菜　校方：未來請學生當下立即反映

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

美女主持張齡予懷第二胎　媒體前公開嬰兒性別「已四個月」

【最後提醒隊員要小心...】基隆消防小隊長詹能傑殉職　叮囑「衣服堆得像山」

社會熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

五口命案李惠雯全認罪！

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

獨／性侵女兒348次！狼父警陳屍家中　法院判決不受理

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

「第一代少年股神」翻車移送！　10歲就會看盤、90年一戰成名

即／超哥打傷Toyz　今繳罰金18萬

快訊／第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

賣個資撈千萬　戶政員涉貪送國民法官審理

老婆閨蜜醉倒竟襲胸狂摸　她「雙腿抖動」嚇退淫手

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

外籍移工殺女友分屍案　無期徒刑定讞

更多熱門

相關新聞

人妻找小王聯手殺夫　伴屍「看一整晚A片」

人妻找小王聯手殺夫　伴屍「看一整晚A片」

印度安得拉邦一名女子在丈夫的食物添加安眠藥，把人迷昏後再找來小王合力將丈夫殺害，隨後獨自在屍體旁觀看色情影片看了一整晚，詭異案件震驚當地。

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

芬園天空飄「簡體字」紅巨球！駕駛急閃避

芬園天空飄「簡體字」紅巨球！駕駛急閃避

即／彰化養護中心疑電線走火 急疏散18人

即／彰化養護中心疑電線走火 急疏散18人

太平媽送愛　西螺福興宮發獎助學金助200學子安心讀書

太平媽送愛　西螺福興宮發獎助學金助200學子安心讀書

關鍵字：

彰化安眠藥精神鑑定情殺棄屍

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面