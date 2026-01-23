砍死情敵棄屍大排！醋男辯吃安眠藥「不知不覺」　聲請精神鑑定獲准

▲賴男(右)不滿朱姓女友(左)另結新歡殺人棄屍。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名42歲賴男不滿朱姓前女友結交李姓新歡，竟潛入同居處拿刀砍殺李男，事後更冷靜地與朱女合力以棉被裹屍、塑膠袋打包，將遺體棄置大排水溝。全案依涉殺人罪嫌列國審案審理。近日辯護人提出「精神鑑定」聲請，主張他行為時因服用安眠藥導致意識不清。法院審酌相關事證後，裁定准予送請專業機構鑑定，這也意味著他殺人時是否具備「完全責任能力」，恐將成為後續審理重大爭點。

近日賴男辯護律師主張，賴男坦承殺人，他供稱，當天進入李男住處是為了要找前女友朱女談女兒的事，因為看見朱女持菜刀，他才為了防身也在廚房拿刀。他描述，隨後李男用棉被將他包裹、壓制在地，他因為「很痛」而「火就上來」。關鍵在於，他強調自己「當時有吃安眠藥」，對於後續的殺人過程「不知道怎麼了」、「不知不覺」、「全無意識」，直到清醒時發現自己已坐在李男身上，手握的刀插在李男胸口。

▲朱女租屋處外全是拖行的血痕。（圖／ETtoday資料照）

辯護律師據此主張，賴男長期有失眠問題，案發前確有服用醫師處方的安眠藥物，體內也曾驗出毒品反應。因此，賴男於行為時，很可能因精神障礙或其他心智缺陷（例如藥物影響），導致其「不能辨識行為違法」或「依其辨識而行為之能力顯著減低」，也就是可能符合《刑法》第19條減免刑責的條件。

為查明此點，辯護人正式向法院聲請將賴男送請專業醫療機構進行「精神鑑定」。法院調閱了賴男的就診紀錄，發現他在案發前約一個多月，曾兩次至精神科診所就診，醫師開立了兩種藥物：一是用於鴉片類成癮替代療法的「解佳益舌下錠」（DUSUD PLUS）；另一則是治療失眠的「美得眠膜衣錠」（MODIPANOL 2MG）。

▲檢警前往租屋處進行鑑識。（圖／ETtoday資料照）

經查詢藥物仿單，法官認為「解佳益舌下錠」的已知副作用，並不足以導致賴男主張的辨識能力喪失。然而，對於「美得眠膜衣錠」，仿單註明在投予大劑量或連續使用時，「有時會引起幻覺及妄想等症狀」。法官注意到，賴男領取的劑量為每日2毫克（即2顆），且用藥期間涵蓋案發當日，因此認為「其行為時之精神狀態，足認有調查必要」。裁定安眠藥影響待查，准送草屯療養院鑑定。

全案發生於去年2月3日，賴男因不滿朱姓前女友與李姓男子交往，心生妒恨，竟前往兩人位於彰化大村的同居處。雙方爆發激烈衝突後，賴男涉嫌持刀猛刺李男，導致李男傷重不治。更令人髮指的是，為了湮滅證據，犯案後並未慌張逃離，而是與朱女冷靜以棉被包裹死者遺體，裝入大型塑膠袋，再清理現場，騎機車將屍體運送至彰化縣大村鄉的一處大排水溝棄置，殺人棄屍手法異常殘忍冷靜。

▲賴男殺人棄屍在山溝。（圖／ETtoday資料照）

案件曝光後迅速引發社會譁然，賴男與朱女隨即遭到逮捕。檢方依殺人、遺棄屍體等罪提起公訴。其中，遺棄屍體部分已審結，賴男遭判處1年有期徒刑，朱女則被判刑6月。至於最關鍵的殺人罪部分，則進入國民法官審理。

案件審理期間，賴男坦承對犯行「每天都很後悔」、需要回家安頓三名年幼子女，以及陪伴年邁母親。然而，這些聲請均遭法官駁回。法院主要考量其所涉為殺人重罪，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，因此認為有繼續羈押及禁見的必要。

▲朱女與被殺害的李姓男友。（圖／記者唐詠絮翻攝）