股神巴菲特卸任留「理財3金句」！　跌50%別絕望：波克夏發生3次

記者陳宛貞／綜合外電報導

股神巴菲特（Warren Buffett）去年底正式卸下波克夏（Berkshire Hathaway）執行長職務，Gobankingrates報導，他在離任前夕透過寄給股東的感恩節信件留下3項理財建議，無論是專業投資人或一般民眾，2026年及未來都將持續受用。

1. 別為正常股票波動而焦慮

即便波克夏被視為避險型標的，擁有多元化業務版圖，包括龐大保險業務及對蘋果等科技巨頭大量持股，且巴菲特本人向來以穩健的價值投資策略著稱，但公司股價仍難免出現劇烈起伏。

巴菲特在信中寫道，「股價走勢會反覆無常，偶爾會下跌約50%，這在現任管理層執掌的60年間已經發生過3次」，但他接著強調，「不要絕望，美國會再次站起來，波克夏股價也會跟著回升。」

這段話不僅安撫波克夏股東，更提醒了所有投資人，即便投資標普500指數基金這類廣泛分散的工具，也必然會經歷有些年份大漲、有些年份暴跌的循環。關鍵在於區分什麼是正常波動，什麼需要真正警惕。

巴菲特建議投資人培養接受市場起伏的心理素質，避免因恐慌而做出衝動交易決策。若對自身判斷沒有把握，不妨尋求專業財務顧問協助，以維持冷靜理性的心態。

2. 從錯誤中學習，然後放下

這或許比較像人生建議，但同樣適用於財務領域。正如巴菲特所說，「不要因過去的錯誤一直責怪自己，至少從中學到一點，然後繼續前進。任何時候改進都不嫌晚。」

因此若你曾犯下金錢方面的錯誤，例如背上信用卡債，不必永遠自責，只要找出導致問題的行為與模式，並規劃前進的方向；或者你在投資上犯了錯，也不要為了彌補損失而盲目追逐，而是應該接受錯誤，重新回到符合現實目標的軌道上。

3. 別一味為了賺錢而賺錢

金錢在很多方面確實能讓生活更輕鬆，但不惜一切代價追求金錢也許不應成為人生主要目標，反而應該思考自己真正想要的生活樣貌。金錢或許能支持這樣的生活，但也別忽略過好生活的必要條件，例如建立良好人際關係及善待他人。

巴菲特在信中提到，「偉大並非靠累積龐大的財富而來。」他也提醒，「要記得，清潔人員和董事長一樣，都是同樣的人。」

換句話說，不要以為取得權力與財富就會自動讓你成為更好的人，生活遠不止如此。你可能是個富有卻痛苦的高階主管，部分原因在於你對周遭的人不好；你也可能是勞動階級，卻因與朋友、家人關係深厚且善待陌生人，而擁有充實而富足的人生。