臨床實驗出現「中度副作用」　輝瑞新冠疫苗10月底上市添變數

記者張方瑀／編譯

美國藥廠輝瑞（Pfizer）15日表示，目前該公司研發的新冠肺炎疫苗在一項後期實驗中，實驗參與者在服用後出現輕微至中度的副作用，包含發燒、疲勞、頭痛、發冷與肌肉疼痛等症狀，且由於實驗設計的關係，目前無法得知是哪些參與者接受了疫苗。

▲美國藥廠輝瑞（Pfizer）。（圖／路透）



輝瑞藥廠的疫苗研發主管揚森（Kathrin Jansen）15日在演說中向投資者表示，有部分實驗參與者在注射疫苗過後出現輕微至中度的副作用，包含發燒、疲勞、頭痛、發冷與肌肉疼痛等症狀。不過由於實驗設計的關係，無法得知是哪些參與者注射了疫苗。

揚森強調，公司內的獨立數據檢測委員會能夠查出是哪些病例，若是有任何安全隱憂，就會立刻通知藥廠，「但他們至今還沒有通知我們。」據了解，這款和德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，已有2.9萬人參與第三期臨床實驗。

瑞輝藥廠科學家多爾斯騰（Mikael Dolsten）指出，這次實驗結果會影響到10月底疫苗能否如期上市，「我們確信在強大的臨床結果下，疫苗的功效可能達到60％或更多。」

►川普「閉眼稱疫情趨緩」 睜眼卻是「確診破650萬」美經濟重挫連任好難

►美專家憂醫療系統崩潰：今年要打流感疫苗！防止和新冠同時大流行

►輝瑞投「458億」研發 新冠疫苗若10月批准…最快年底就可上市