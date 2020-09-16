川普國際信任度居全球之末　民調：疫情危機處理比普丁＆習近平差

記者葉睿涵／綜合報導

皮尤研究中心電話民調發現，民眾對美國總統川普在面對疫情時的危機處理方式感到失望，導致其個人支持率與美國的全球形象在新冠肺炎疫情後急劇下降。甚至有許多民眾認為，川普在疫情期間的表現，比俄羅斯總統普丁以及中國國家主席習近平更差。

▲民調顯示美國形象因政府抗疫不力大打折。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲川普總統因疫情處理表現不佳導致支持率下滑。（圖／路透）

據CNN報導，皮尤研究中心在6月10日至8月3日間，針對13國的01萬3273名受訪者進行電話民調。結果顯示，川普的支持率再一次下滑，英國、西班牙、法國和德國的民眾對他的支持遠低於歐巴馬政府時期的最高點，幾乎與前總統小布希（George W. Bush）任期內的最低點相當。

約翰霍普金斯大學全球統計資料顯示，美國已有近20萬人因感染新冠肺炎去世，染疫人數更是全球首冠。在調查中，人們認為美國應對新冠肺炎疫情的方式，比中國、世界衛生組織、歐盟或本國政府來得更糟，只有不到六分之一的受訪者認可他的處理方式。

▲梅克爾（右）與馬克宏（中）在信任度的排名中名列前茅，川普居末。（圖／達志影像／美聯社）



大部分的民眾對德國總理梅克爾（Angela Merkel）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更有信心，他們分別獲得76%以及64%受訪者的信任。川普以只有16%的信任度排名末位，低於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）以及中國國家主席習近平的23%和19%。