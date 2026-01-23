　
酷澎3370萬筆會員資料外洩　美投資人反控：南韓政府「差別待遇」

▲▼南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

▲南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓境內最大電商酷澎（Coupang）去年底發生3370萬筆會員資料外洩，引發南韓政府展開全面調查，隨後兩家美國投資公司Greenoaks、Altimeter指控南韓政府針對酷澎採取差別性措施，向美國政府提出調查請求，並向南韓提交國際投資分歧（ISDS）仲裁意向書。

對此，南韓國務總理金民錫赴美時則強調，南韓政府並未對酷澎進行特殊對待，事件與美國企業身份無關。

根據《韓聯社》，Greenoaks與Altimeter於當地時間22日發布聲明，指控南韓政府自從酷澎會員個資外洩事件後，展開包括勞動、金融、關稅等領域的全面行政調查，並對酷澎施行多次審查、調查及現場查扣，導致投資者蒙受數十億美元損失。

兩家投資公司聲稱，南韓政府此舉是為了保護南韓以及中國其他大企業競爭者而集中火力打擊酷澎，因此已向美國貿易代表署（USTR）請求進行調查，要求採取包括關稅與其他貿易救濟在內的適當措施。

投資公司也向南韓政府提交仲裁意向書，依據《美韓自由貿易協定》（FTA）準備啟動國際投資分歧程序。

其法律代表指出，酷澎的市場競爭力已開始侵蝕南韓與中國大企業的市場份額，南韓政府因此動用行政權力，甚至以酷澎個資事件為名展開「虛假、名譽損害性」的行動，一旦南韓政府不停止所謂的差別性行動，投資者可能追究數十億美元損害賠償。

對此，酷澎今（23）日發表聲明澄清，公司立場與美國投資者的行動無關，並表示，「酷澎對所有政府調查請求皆會誠實配合」，強調投資公司提出的國際投資分歧意向書並非公司主動行動。據悉，酷澎目前由美國上市母公司Coupang Inc.全資持有。

另一方面，南韓國務總理金民錫23日在華府與美國聯邦眾議員進行餐宴，針對酷澎事件表明立場，強調南韓政府並未針對酷澎採取差別待遇，並指出「南韓與美國是信任夥伴，不必擔心針對美國企業的特殊處理」。

詹能傑移靈！　同仁冒雨落淚送別
劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定
快訊／要賴清德赴立院報告1.25兆軍購！　55：51表決通過
快訊／日本眾議院正式解散！　2/8舉行大選
藍委收賴清德春聯嗆「青鳥誰愛誰拿去」　網灌爆：蠻沒品
獨／性侵女兒348次！狼警陳屍家中　法院判決不受理
竊電比特幣挖礦慘了！　2人要賠台電3348萬

飯裡放20顆安眠藥！人妻找小王聯手殺夫　伴屍「看一整晚A片」

快訊／日本眾議院解散！選戰正式開跑　2/8舉行大選

川普上身赤裸騎北極熊　經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

股神巴菲特卸任留「理財3金句」！　跌50%別絕望：波克夏發生3次

「20具棺材」滾下懸崖！土石流沖垮義大利墓園　恐怖畫面曝

阿蘇火山搜救陷四重威脅！　專家揭「複雜氣流」恐是墜機主因

川普手背驚現「超大瘀青」！　自爆每天吞高劑量阿斯匹靈

高市早苗出手了！日本政府拍板解散眾議院　16天超短選戰正式開打

美龐大艦隊駛向伊朗！川普再放話：若敢處決將發動前所未有打擊

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

酷澎3370萬筆會員資料外洩　美投資人反控：南韓政府「差別待遇」

