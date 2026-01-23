酷澎3370萬筆會員資料外洩　美投資人反控：南韓政府「差別待遇」

▲南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓境內最大電商酷澎（Coupang）去年底發生3370萬筆會員資料外洩，引發南韓政府展開全面調查，隨後兩家美國投資公司Greenoaks、Altimeter指控南韓政府針對酷澎採取差別性措施，向美國政府提出調查請求，並向南韓提交國際投資分歧（ISDS）仲裁意向書。

對此，南韓國務總理金民錫赴美時則強調，南韓政府並未對酷澎進行特殊對待，事件與美國企業身份無關。

根據《韓聯社》，Greenoaks與Altimeter於當地時間22日發布聲明，指控南韓政府自從酷澎會員個資外洩事件後，展開包括勞動、金融、關稅等領域的全面行政調查，並對酷澎施行多次審查、調查及現場查扣，導致投資者蒙受數十億美元損失。

兩家投資公司聲稱，南韓政府此舉是為了保護南韓以及中國其他大企業競爭者而集中火力打擊酷澎，因此已向美國貿易代表署（USTR）請求進行調查，要求採取包括關稅與其他貿易救濟在內的適當措施。

投資公司也向南韓政府提交仲裁意向書，依據《美韓自由貿易協定》（FTA）準備啟動國際投資分歧程序。

其法律代表指出，酷澎的市場競爭力已開始侵蝕南韓與中國大企業的市場份額，南韓政府因此動用行政權力，甚至以酷澎個資事件為名展開「虛假、名譽損害性」的行動，一旦南韓政府不停止所謂的差別性行動，投資者可能追究數十億美元損害賠償。

對此，酷澎今（23）日發表聲明澄清，公司立場與美國投資者的行動無關，並表示，「酷澎對所有政府調查請求皆會誠實配合」，強調投資公司提出的國際投資分歧意向書並非公司主動行動。據悉，酷澎目前由美國上市母公司Coupang Inc.全資持有。

另一方面，南韓國務總理金民錫23日在華府與美國聯邦眾議員進行餐宴，針對酷澎事件表明立場，強調南韓政府並未針對酷澎採取差別待遇，並指出「南韓與美國是信任夥伴，不必擔心針對美國企業的特殊處理」。