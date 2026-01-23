醫美夫妻竊電挖比特幣！2員工管理挖礦場慘了　判賠台電3348萬

▲鄭姓夫妻2021年間竊電造成台電損失超過7000萬元，管理礦場的2員工判賠台電3348萬7265元。（圖／資料照）

記者許權毅、劉人豪／台中報導

台中市某醫美業者鄭姓夫妻檔，2021年間委託黃姓電腦設備人員，設置比特幣礦場，並以14多萬元僱用周姓男子當租賃場地的人頭，鄭等人至被查獲為止共竊電1170萬度電，造成台電損失逾7000萬元。鄭等4人與台電達成和解；台電再對旗下管理礦場的徐姓、黃姓員工求償，台中地院判2人應給付台電3348萬7265元。

鄭姓夫妻在1名李姓男子的介紹下，接觸販售俗稱「挖礦機」的電腦設備的黃姓男子，2021年間鄭姓夫妻出資擔任金主，提供每個礦場各40萬元的費用僱用黃男，黃再委請周男擔任租賃場地的人頭。

搞定場地後，鄭等人以鑿孔方式將私接線路穿入建物內，再以裸線的跑線方式，把線路接到礦機的礦架上，全天24小時竊取台電電力，並雇用徐姓、黃姓男子負責管理礦場，至查獲為止至少竊電超過7000萬元。

台中高分院審酌鄭、蘇（鄭妻）、黃、另一名涉案黃男與台電達成和解，願意連帶賠償共7299萬元，並已給付部分金額，判鄭等4人1年6月至2年不等徒刑、緩刑5年，緩刑期間均付保護管束、參加法治教育3場。

台電台中區營業處再提民事求償，扣除連帶給付部分，向徐男、黃男求償3348萬7265元。徐男表示，僅擔任一般員工，否認參與竊電侵權行為，應是老闆的責任，黃男則表示，一開始不知道竊電，後來知道就離職，否認參與竊電侵權行為，且是他將主謀供出。

法院認為，2人均屬智識健全成年人，對不得竊取電能自無不知之理，受雇任職之初因不明職務內容而不察，但負責管理礦場時間至少半年以上，徐男更曾在自宅竊電，判徐男、黃男應給付3348萬7265元。